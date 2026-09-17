FICONS 2026 reúne público recorde, apresenta inovações em IA e atrai de negócios para Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Feira Internacional de Materiais, Equipamentos e Serviços da Construção (FICONS) chega ao seu terceiro dia confirmando um cenário de pleno aquecimento para a cadeia produtiva da construção civil em Pernambuco e no Nordeste. Em apenas três dias de realização no Centro de Convenções, o evento registrou a marca de mais de 10 mil visitantes, consolidando-se como uma vitrine para negócios, inovações e movimentação econômica para o Estado.

O ritmo das transações surpreendeu expositores e organizadores: 100% dos maquinários pesados expostos nos estandes foram vendidos antes mesmo do encerramento oficial da feira, que segue até a sexta-feira (18), com acesso totalmente gratuito para o público. A alta procura fez com que diversas empresas saíssem do evento com suas capacidades de produção e fornecimento comprometidas até o início do próximo ano.

"A construção civil em Pernambuco vive um momento muito positivo, sendo o setor que mais emprega. Esse aquecimento é fruto de incentivos importantes, como o Minha Casa Minha Vida no âmbito federal, o programa Morar Bem pelo governo do estado, e a nova Lei de Uso e Ocupação do Solo do Recife, que estimula o habitacional e o retrofit no centro", analisa Paulo Wanderley, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco-PE. Para ele, a FICONS funciona como uma vitrine e oportunidade desses negócios fomentarem ainda mais o segmento.

Inteligência Artificial no setor de construção

Além dos grandes números de vendas, o terceiro dia da feira deu protagonismo à transformação digital no que tange a gestão de obras. Seguindo a tendência de outros setores, a Inteligência Artificial deixa de ser algo estrita a computadores e passa a fazer parte do dia a dia da cadeia construtiva.

Um dos destaques foi a tecnologia apresentada pela construtech MaisControle, que desenvolveu uma solução baseada em IA para automatizar o controle financeiro e o acompanhamento de gestão de obras diretamente pelo WhatsApp. A ferramenta permite que engenheiros, mestres de obras e pedreiros alimentem e recebam relatórios em tempo real sem a necessidade de softwares complexos.



"Hoje, utilizamos a IA tanto para a nossa operação interna quanto para soluções diretas ao cliente, como o nosso assistente financeiro via WhatsApp. Na prática, o profissional no canteiro de obras compra um material, tira foto da nota e o dado já cai no sistema. Ou, se precisa de um insumo, fala com o assistente no WhatsApp e ele gera a solicitação para o comprador no escritório. Tudo isso visa trazer mais agilidade, eficiência e assertividade para o dia a dia da construção", explica Marcel Ribeiro, cofundador da MaisControle.

Outro exemplo foi apresentado no estande da Tintas Iquine, que uniu a experiência do usuário com a Inteligência Artificial. Na prática, o público podia participar de uma dinâmica a qual a IA mapeia preferências e o perfil do cliente para sugerir as paletas de cores ideais para cada projeto, conectando a tecnologia à experiência do consumidor no ponto de venda.

Essa é a prova que a automatização do processo, com auxílio de ferramentas de IA, participa de diferentes cadeias no setor de construção, que está cada vez mais focado em suprir a escassez de mão de obra e otimizar processos operacionais.

