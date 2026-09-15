Com presença de autoridades e estandes movimentados, FICONS 2026 dá a largada em Pernambuco

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Considerada a maior feira do segmento de construção civil do Norte e Nordeste, evento chega a 14ª edição entre os dias 15 e 18 de setembro

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A Feira Internacional de Materiais, Equipamentos e Serviços da Construção (FICONS) abriu as portas para a sua 14ª edição nesta terça-feira (15), no Centro de Convenções. O primeiro dia de evento contou com uma cerimônia de abertura e alta movimentação de público diverso - desde estudantes a profissionais e empresários do setor de construção civil.

Na solenidade, estiveram presentes prefeito do Recife, Victor Marques, e a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause. Além disso, o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), Leonardo Pessoa de Queiroz, e o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco (Sinduscon-PE), Paulo Wanderley também estavam presentes.

Inovação, tecnologia e construção

Considerada uma das maiores feiras do setor de construção civil do Norte e Nordeste, a FICONS é uma verdadeira vitrine de soluções, novos produtos e oportunidades de negócios no segmento. Ao todo, o evento reúne 160 estantes que abrigam mais de 400 marcas.

"A FICONS é a renovação do setor; é aqui onde encontramos as novas tecnologias, produtos e técnicas para a construção civil. Portanto, o que há de melhor no segmento do nosso estado está reunido aqui hoje. Não tenho dúvidas de que o evento, que já está em sua 14ª edição, consolida-se mais uma vez como um marco definitivo no calendário da construção civil de Pernambuco", defende Paulo Wanderley.

Com patrocínio da Fiepe, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal, Copergás, Prefeitura do Recife e Iquine, a feira ainda promove uma programação com seminários, palestras e apresentações de soluções voltadas à produtividade na construção.

A expectativa é receber mais de 25 mil visitantes até o fim do evento. Entre os materiais expostos estão tintas, revestimentos cerâmicos, material elétrico, ferramentas, entre outros. A FICONS segue até a próxima quinta-feira (18), com entrada gratuita para o público.