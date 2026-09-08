Bairro do Cordeiro se torna endereço de valorização e qualidade de vida no Recife
Empreendimento Praça dos Araçás, da Campos Gouveia, valoriza estética, funcionalidade e localização - reforçando o potencial de investimento da região
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Unindo estética a funcionalidade, a Campos Gouveia apresenta seu novo empreendimento: o Praça dos Araçás, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife. Já consolidada na região e com amplo conhecimento de suas características e potencialidades, a incorporadora reconhece no bairro um endereço estratégico para viver e investir. É essa experiência, aliada aos diferenciais do bairro, que reforça a confiança no potencial do imóvel.
O novo empreendimento é voltado para famílias que valorizam não só o imóvel, como todo seu entorno: além de comodidades essenciais como escolas, farmácias e mercados, a localização se destaca pela proximidade com o Parque de Exposições do Cordeiro, que está em fase de revitalização e promete ser um respiro verde em meio à Avenida Caxangá.
Com plantas inteligentes de 2 e 3 quartos (de 52 m² a 83 m²), o projeto foi pensado para o estilo de vida contemporâneo. O grande destaque fica por conta do conceito integrado da varanda gourmet conectada diretamente à cozinha, ampliando a convivência familiar.
O potencial da Zona Oeste no mercado imobiliário
Apostando no bairro do Cordeiro, o novo empreendimento da Campos Gouveia coloca o Praça dos Araçás em um ponto estratégico de conexão com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com o Parque de Exposições e também com o Parque do Caiara - tudo isso a 100 metros de distância da Avenida Caxangá, via que facilita o acesso a diversas outras regiões da cidade.
Essa soma de mobilidade urbana, polo educacional e o novo parque público transforma o imóvel em uma excelente opção tanto para moradia quanto para quem busca investimento imobiliário com alto potencial de valorização na Zona Oeste do Recife.
Conforto e praticidade para uma rotina mais completa
Com torre única, 27 pavimentos tipo e apenas três unidades por andar, o Praça dos Araçás oferece plantas de 52m², 63m² e 833, pensadas para diferentes estilos de vida. Uma configuração que privilegia exclusividade, conforto e maior privacidade aos moradores.
O empreendimento foi pensado para aliar praticidade e funcionalidade, com soluções que facilitam a rotina e uma estrutura de lazer compeleta:
- Fechadura digital instalada na porta de entrada;
- Sistema de aquecimento de água a gás de passagem;
- 2 vagas de garagem com infraestrutura para recarga de veículos elétricos;
- Área de lazer completa, com piscina, academia, espaço de coworking e espaços de convivência pensados para diferentes momentos do dia a dia.
Pensado para elevar a qualidade de vida e otimizar a rotina das famílias, o projeto conta com uma estrutura funcional na portaria, equipada com box delivery para recebimento de encomendas com segurança.
A área de piscinas conta com piscina adulto e infantil, além de hidromassagem, integrada a um terraço gourmet coberto. Para os momentos de celebração e convivência, o empreendimento oferece ainda salão multiuso com copa e bar, sala de jogos, playground e terraço ao ar livre, compondo uma estrutura de lazer pensada para toda a família.