Bairro do Cordeiro se torna endereço de valorização e qualidade de vida no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Empreendimento Praça dos Araçás, da Campos Gouveia, valoriza estética, funcionalidade e localização - reforçando o potencial de investimento da região

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Unindo estética a funcionalidade, a Campos Gouveia apresenta seu novo empreendimento: o Praça dos Araçás, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife. Já consolidada na região e com amplo conhecimento de suas características e potencialidades, a incorporadora reconhece no bairro um endereço estratégico para viver e investir. É essa experiência, aliada aos diferenciais do bairro, que reforça a confiança no potencial do imóvel.

O novo empreendimento é voltado para famílias que valorizam não só o imóvel, como todo seu entorno: além de comodidades essenciais como escolas, farmácias e mercados, a localização se destaca pela proximidade com o Parque de Exposições do Cordeiro, que está em fase de revitalização e promete ser um respiro verde em meio à Avenida Caxangá.

Com plantas inteligentes de 2 e 3 quartos (de 52 m² a 83 m²), o projeto foi pensado para o estilo de vida contemporâneo. O grande destaque fica por conta do conceito integrado da varanda gourmet conectada diretamente à cozinha, ampliando a convivência familiar.

O potencial da Zona Oeste no mercado imobiliário



Mapa ilustrado da localização Praça dos Araçás, no Cordeiro - Divulgação

Apostando no bairro do Cordeiro, o novo empreendimento da Campos Gouveia coloca o Praça dos Araçás em um ponto estratégico de conexão com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com o Parque de Exposições e também com o Parque do Caiara - tudo isso a 100 metros de distância da Avenida Caxangá, via que facilita o acesso a diversas outras regiões da cidade.

Essa soma de mobilidade urbana, polo educacional e o novo parque público transforma o imóvel em uma excelente opção tanto para moradia quanto para quem busca investimento imobiliário com alto potencial de valorização na Zona Oeste do Recife.

Conforto e praticidade para uma rotina mais completa

Área de lazer completa do Praça dos Araçás - Divulgação

Com torre única, 27 pavimentos tipo e apenas três unidades por andar, o Praça dos Araçás oferece plantas de 52m², 63m² e 833, pensadas para diferentes estilos de vida. Uma configuração que privilegia exclusividade, conforto e maior privacidade aos moradores.

O empreendimento foi pensado para aliar praticidade e funcionalidade, com soluções que facilitam a rotina e uma estrutura de lazer compeleta:

Fechadura digital instalada na porta de entrada;

instalada na porta de entrada; Sistema de aquecimento de água a gás de passagem ;

; 2 vagas de garagem com infraestrutura para recarga de veículos elétricos ;

com infraestrutura para recarga de ; Área de lazer completa, com piscina, academia, espaço de coworking e espaços de convivência pensados para diferentes momentos do dia a dia.

Pensado para elevar a qualidade de vida e otimizar a rotina das famílias, o projeto conta com uma estrutura funcional na portaria, equipada com box delivery para recebimento de encomendas com segurança.

A área de piscinas conta com piscina adulto e infantil, além de hidromassagem, integrada a um terraço gourmet coberto. Para os momentos de celebração e convivência, o empreendimento oferece ainda salão multiuso com copa e bar, sala de jogos, playground e terraço ao ar livre, compondo uma estrutura de lazer pensada para toda a família.