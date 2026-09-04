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Jaboatão Motor Fest reúne motociclistas, música e empreendedorismo em três dias de programação

O festival já integra o calendário de eventos do município e se consolidou como um dos principais encontros de motociclistas da RMR

Por JC360 Publicado em 05/09/2026 às 19:54
Jaboatão Motor Fest reúne motociclistas, música e empreendedorismo em três dias de programação

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A 4ª edição do Jaboatão Motor Fest movimentou o Parque da Cidade, em Prazeres, no Jaboatão dos Guararapes, entre a quinta-feira (3) e o sábado (5). O evento reuniu motociclistas de diferentes cidades de Pernambuco e de outros estados, além de famílias e admiradores da cultura sobre duas rodas, em uma programação que combinou motos, música, lazer e empreendedorismo.

Promovido pela Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, o festival já integra o calendário de eventos do município e se consolidou como um dos principais encontros de motociclistas da Região Metropolitana do Recife e de Pernambuco.

Durante os três dias de programação, as motocicletas foram uma das principais atrações do festival. Modelos de diferentes tamanhos, cilindradas e estilos chamaram a atenção do público, que pôde conferir de perto detalhes de acabamento, design e desempenho das máquinas.

O evento também recebeu motociclistas de outras cidades. Natural de Caruaru, o comerciante Renato Ferraz pilotou até Jaboatão dos Guararapes para participar do encontro e rever amigos que conheceu por meio da paixão pelas motocicletas.

“É um grande grupo de amigos, e esse evento em Jaboatão já faz parte desse amor que temos pelas motos”, afirmou.

Além da exposição das motocicletas, o público encontrou estandes de revendas de motos e acessórios, ampliando as opções para quem acompanha o universo motociclístico.

Música e confraternização fizeram parte da programação

A programação musical começou na quinta-feira (3), com apresentações das bandas Esquadrão de Cristo, Yuri Melo e Banda e Entre Nós. Entre os shows, os participantes também participaram de um mini culto de agradecimento e oração dedicado aos motociclistas.

Na sexta-feira (4), subiram ao palco Mister’s da Inclusão, Making Rock e Pé de Jambo. O encerramento, neste sábado (5), contou com uma programação especial da banda Thiuana. A tarde, o público acompanhou o treino livre para o 1º Campeonato Jaboatão dos Guararapes de Wheeling, além de uma apresentação artística de manobras da Equipe 081. À noite, as atrações Downtown Band, Nine Six e Tihuana encerraram o festival.

Feirinha da Gente valoriza empreendedores locais

Outro destaque do Jaboatão Motor Fest foi a participação da Feirinha da Gente, iniciativa voltada à valorização dos empreendedores locais. O espaço reuniu comerciantes que tiveram a oportunidade de apresentar e vender seus produtos durante o evento.

A edição também marcou a utilização de novas barracas do projeto, que busca oferecer uma estrutura padronizada aos empreendedores que participam de ações promovidas em diferentes pontos do município.

Para o prefeito Mano Medeiros, o Jaboatão Motor Fest contribui para movimentar diferentes setores da economia e fortel="stylesheet" href="https://cdn.privacytools.com.br/public_api/banner/style/VXXy6142.css?t=1">

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      “O Jaboatão Motor Fest é parte do calendário da cidade e é uma grande celebração para os apaixonados por motocicletas. Estamos muito felizes em receber motociclistas do Jaboatão, de Pernambuco e de outros estados, movimentando o comércio, a rede de serviços e mostrando as potencialidades do nosso município. É um evento para toda a família, com muita música, lazer e segurança”, afirmou.

      Com três dias de atrações, o Jaboatão Motor Fest 2026 reforçou a proposta de unir a cultura motociclística ao entretenimento, à geração de oportunidades para empreendedores e à movimentação da economia local.

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