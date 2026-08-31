Universidade da Inclusão promove 2º Seminário Pernambucano de Autismo

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
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Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
No último sábado (29), o Recife recebeu a 2ª edição do Seminário Pernambucano de Autismo, promovido pela Universidade da Inclusão. Após o sucesso da primeira edição, o evento foi realizado no Centro de Eventos da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), com uma manhã dedicada a familiares, educadores, estudantes e pessoas interessadas em conhecer mais sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).
A programação contou com palestras de especialistas da área, como Kadu Lins, Dr. Marcone Oliveira, Dra. Thaís Cidália e Saymon Veiga, além de uma feira com produtos produzidos por pessoas autistas e espaços destinados à troca de experiências sobre desenvolvimento e inclusão.
Com a presença de mais de 600 pessoas, o idealizador do seminário, Kadu Lins, destacou a importância do evento para reunir informação qualificada sobre autismo e neurodiversidade. “A gente vê a questão da neurodivergência e esse momento como uma oportunidade de fazer networking com pessoas que estão compartilhando a mesma jornada”, comentou.
Universidade da Inclusão 2.0 é lançada durante o seminário
Um dos destaques da programação foi o lançamento da Universidade da Inclusão 2.0, apresentada como o maior ecossistema de neurodiversidade do Brasil. A plataforma reúne diferentes caminhos de aprendizagem voltados para diversos públicos, como profissionais, estudantes, famílias atípicas, empresas e 3º setor.
“O evento foi pensado para promover conhecimento com base científica, preparado para pessoas autistas e famílias atípicas”, explica Tamires Ratis, diretora técnica da Universidade da Inclusão.
A iniciativa inclui capacitações, pós-graduações, formações para famílias, consultorias e conteúdos em streaming sobre neurodiversidade e inclusão, inteligência artificial e mais.