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Universidade da Inclusão promove 2º Seminário Pernambucano de Autismo

Um dos destaques do seminário foi o lançamento da Universidade da Inclusão 2.0, o maior ecossistema de neurodiversidade do Brasil

Por JC360 Publicado em 31/08/2026 às 13:14 | Atualizado em 31/08/2026 às 13:39
Recife sediou a 2&ordf; edi&ccedil;&atilde;o do Semin&aacute;rio Pernambucano de Autismo, promovido pela Universidade da Inclus&atilde;o, no &uacute;ltimo s&aacute;bado (29)
Recife sediou a 2ª edição do Seminário Pernambucano de Autismo, promovido pela Universidade da Inclusão, no último sábado (29) - Thiago Paixão/Divulgação

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No último sábado (29), o Recife recebeu a 2ª edição do Seminário Pernambucano de Autismo, promovido pela Universidade da Inclusão. Após o sucesso da primeira edição, o evento foi realizado no Centro de Eventos da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), com uma manhã dedicada a familiares, educadores, estudantes e pessoas interessadas em conhecer mais sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A programação contou com palestras de especialistas da área, como Kadu Lins, Dr. Marcone Oliveira, Dra. Thaís Cidália e Saymon Veiga, além de uma feira com produtos produzidos por pessoas autistas e espaços destinados à troca de experiências sobre desenvolvimento e inclusão.

Thiago Paixão/Divulgação
2ª edição do Seminário Pernambucano de Autismo - Thiago Paixão/Divulgação
Thiago Paixão/Divulgação
2ª edição do Seminário Pernambucano de Autismo - Thiago Paixão/Divulgação

Com a presença de mais de 600 pessoas, o idealizador do seminário, Kadu Lins, destacou a importância do evento para reunir informação qualificada sobre autismo e neurodiversidade. “A gente vê a questão da neurodivergência e esse momento como uma oportunidade de fazer networking com pessoas que estão compartilhando a mesma jornada”, comentou.

Universidade da Inclusão 2.0 é lançada durante o seminário

Um dos destaques da programação foi o lançamento da Universidade da Inclusão 2.0, apresentada como o maior ecossistema de neurodiversidade do Brasil. A plataforma reúne diferentes caminhos de aprendizagem voltados para diversos públicos, como profissionais, estudantes, famílias atípicas, empresas e 3º setor.

Thiago Paixão/Divulgação
2ª edição do Seminário Pernambucano de Autismo - Thiago Paixão/Divulgação
Thiago Paixão/Divulgação
2ª edição do Seminário Pernambucano de Autismo - Thiago Paixão/Divulgação

“O evento foi pensado para promover conhecimento com base científica, preparado para pessoas autistas e famílias atípicas”, explica Tamires Ratis, diretora técnica da Universidade da Inclusão.

A iniciativa inclui capacitações, pós-graduações, formações para famílias, consultorias e conteúdos em streaming sobre neurodiversidade e inclusão, inteligência artificial e mais.

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