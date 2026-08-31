Universidade da Inclusão promove 2º Seminário Pernambucano de Autismo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Um dos destaques do seminário foi o lançamento da Universidade da Inclusão 2.0, o maior ecossistema de neurodiversidade do Brasil

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No último sábado (29), o Recife recebeu a 2ª edição do Seminário Pernambucano de Autismo, promovido pela Universidade da Inclusão. Após o sucesso da primeira edição, o evento foi realizado no Centro de Eventos da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), com uma manhã dedicada a familiares, educadores, estudantes e pessoas interessadas em conhecer mais sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A programação contou com palestras de especialistas da área, como Kadu Lins, Dr. Marcone Oliveira, Dra. Thaís Cidália e Saymon Veiga, além de uma feira com produtos produzidos por pessoas autistas e espaços destinados à troca de experiências sobre desenvolvimento e inclusão.

2ª edição do Seminário Pernambucano de Autismo - Thiago Paixão/Divulgação 2ª edição do Seminário Pernambucano de Autismo - Thiago Paixão/Divulgação

Com a presença de mais de 600 pessoas, o idealizador do seminário, Kadu Lins, destacou a importância do evento para reunir informação qualificada sobre autismo e neurodiversidade. “A gente vê a questão da neurodivergência e esse momento como uma oportunidade de fazer networking com pessoas que estão compartilhando a mesma jornada”, comentou.

Universidade da Inclusão 2.0 é lançada durante o seminário



Um dos destaques da programação foi o lançamento da Universidade da Inclusão 2.0, apresentada como o maior ecossistema de neurodiversidade do Brasil. A plataforma reúne diferentes caminhos de aprendizagem voltados para diversos públicos, como profissionais, estudantes, famílias atípicas, empresas e 3º setor.

2ª edição do Seminário Pernambucano de Autismo - Thiago Paixão/Divulgação 2ª edição do Seminário Pernambucano de Autismo - Thiago Paixão/Divulgação

“O evento foi pensado para promover conhecimento com base científica, preparado para pessoas autistas e famílias atípicas”, explica Tamires Ratis, diretora técnica da Universidade da Inclusão.

A iniciativa inclui capacitações, pós-graduações, formações para famílias, consultorias e conteúdos em streaming sobre neurodiversidade e inclusão, inteligência artificial e mais.