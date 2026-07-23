'Mais por você': a campanha da Neoenergia que une emoção, tecnologia e modernização
Campanha mostra como a empresa está presente nos momentos que mais importam para os pernambucanos, reforçando relação de confiança com seus serviços
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Um elemento essencial para o dia a dia das pessoas. A energia elétrica faz parte da rotina, dentro e fora de casa. Logo, como destacar a importância desse serviço e a relação de confiança de quem o fornece? É a partir dessa reflexão que a Neoenergia lança sua nova campanha, 'Mais por Você'.
Colocando o cliente como centro das decisões, a empresa destaca o investimento na modernização dos seus canais, transformação digital e iniciativas que buscam se aproximar ainda mais da população.
Para esta fase, a marca investe em uma narrativa emocionante, ao som de 'Os Cegos do Castelo', na voz de Nando Reis, onde promove um filme publicitário. Na gravação, o público conhece o protagonista - um homem cego - e seu cão-guia. A ideia é simbolizar a presença constante e segura da empresa na vida das pessoas.
Investimento na prática
A tecnologia de ponta e agilidade nos serviços são outros diferenciais de destaque. A Neoenergia implementou melhorias estruturais que mudaram a forma como o consumidor se relaciona com a distribuidora em Pernambuco:
- Atendimento na palma da mão: Mais de 95% dos atendimentos já são realizados via canais digitais acessíveis (como WhatsApp, app renovado com mais de 40 funcionalidades e agência virtual).
- Comunicação Direta: Apenas no primeiro semestre deste ano, mais de 53 milhões de comunicados ativos foram enviados aos clientes, informando com transparência sobre serviços e manutenções.
- Lojas Físicas Modernizadas: O atendimento presencial no estado passa por uma ampla reformulação, garantindo espaços mais confortáveis e funcionais para o público.
- Monitoramento em tempo real: Com o novo Centro Tático de Relacionamento (CTR), a empresa acompanha 100% das operações em tempo real, antecipando oscilações e garantindo respostas rápidas a qualquer demanda.
Resultados no dia a dia
O resultado dessa combinação entre sensibilidade no diálogo e eficiência na operação aparece onde mais importa: no reconhecimento de quem usa o serviço. A aprovação do consumidor refletiu em um crescimento de 9% no Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor (IASC) no último período avaliado.
Ao conectar infraestrutura, investimentos contínuos em tecnologia e um olhar humanizado, a Neoenergia Pernambuco reafirma que o seu papel segue firme em garantir os serviços para quem sabe que pode confiar.