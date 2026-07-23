'Mais por você': a campanha da Neoenergia que une emoção, tecnologia e modernização

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Campanha mostra como a empresa está presente nos momentos que mais importam para os pernambucanos, reforçando relação de confiança com seus serviços

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Um elemento essencial para o dia a dia das pessoas. A energia elétrica faz parte da rotina, dentro e fora de casa. Logo, como destacar a importância desse serviço e a relação de confiança de quem o fornece? É a partir dessa reflexão que a Neoenergia lança sua nova campanha, 'Mais por Você'.

Colocando o cliente como centro das decisões, a empresa destaca o investimento na modernização dos seus canais, transformação digital e iniciativas que buscam se aproximar ainda mais da população.

Para esta fase, a marca investe em uma narrativa emocionante, ao som de 'Os Cegos do Castelo', na voz de Nando Reis, onde promove um filme publicitário. Na gravação, o público conhece o protagonista - um homem cego - e seu cão-guia. A ideia é simbolizar a presença constante e segura da empresa na vida das pessoas.

Investimento na prática

A tecnologia de ponta e agilidade nos serviços são outros diferenciais de destaque. A Neoenergia implementou melhorias estruturais que mudaram a forma como o consumidor se relaciona com a distribuidora em Pernambuco:

Atendimento na palma da mão : Mais de 95% dos atendimentos já são realizados via canais digitais acessíveis (como WhatsApp, app renovado com mais de 40 funcionalidades e agência virtual).

: Mais de 95% dos atendimentos já são realizados via canais digitais acessíveis (como WhatsApp, app renovado com mais de 40 funcionalidades e agência virtual). Comunicação Direta : Apenas no primeiro semestre deste ano, mais de 53 milhões de comunicados ativos foram enviados aos clientes, informando com transparência sobre serviços e manutenções.

: Apenas no primeiro semestre deste ano, mais de 53 milhões de comunicados ativos foram enviados aos clientes, informando com transparência sobre serviços e manutenções. Lojas Físicas Modernizadas : O atendimento presencial no estado passa por uma ampla reformulação, garantindo espaços mais confortáveis e funcionais para o público.

: O atendimento presencial no estado passa por uma ampla reformulação, garantindo espaços mais confortáveis e funcionais para o público. Monitoramento em tempo real: Com o novo Centro Tático de Relacionamento (CTR), a empresa acompanha 100% das operações em tempo real, antecipando oscilações e garantindo respostas rápidas a qualquer demanda.

Resultados no dia a dia

O resultado dessa combinação entre sensibilidade no diálogo e eficiência na operação aparece onde mais importa: no reconhecimento de quem usa o serviço. A aprovação do consumidor refletiu em um crescimento de 9% no Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor (IASC) no último período avaliado.

Ao conectar infraestrutura, investimentos contínuos em tecnologia e um olhar humanizado, a Neoenergia Pernambuco reafirma que o seu papel segue firme em garantir os serviços para quem sabe que pode confiar.