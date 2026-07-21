Inteligência artificial, saúde mental e competências do futuro: como a educação está redesenhando a escola brasileira

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Jornada Bett Nordeste reúne especialistas nacionais nos dias 19 e 20 de agosto para discutir inovação na educação e gestão escolar contemporânea

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A educação vive um momento de profundas transformações. O avanço da inteligência artificial, os novos modelos de aprendizagem, a inclusão, a saúde socioemocional e a formação de lideranças educacionais estão entre os temas que desafiam escolas de todo o país. É para ampliar esse debate que a Jornada Bett Nordeste chega à sua quinta edição, consolidando-se como um dos principais encontros educacionais da região.



Realizada pela Bett Brasil em parceria com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de Pernambuco (Sinepe-PE), a Jornada Bett Nordeste acontece nos dias 19 e 20 de agosto, no Recife Expo Center, com visitação gratuita mediante inscrição. A expectativa é reunir cerca de dois mil profissionais das redes pública e privada, entre gestores, mantenedores, coordenadores pedagógicos, professores, especialistas e representantes de instituições de ensino.

Neste ano, o evento traz como tema “Inteligências em Ação: Experiências que Transformam a Educação”, propondo uma reflexão sobre a convivência entre inteligências humanas e artificiais no cotidiano escolar e seus impactos na aprendizagem, na gestão e na formação das novas gerações. A programação acompanha a temática central da Bett Brasil 2026 e coincide com a celebração dos 80 anos do Sinepe Pernambuco, correalizador do encontro.



“A Jornada Bett Nordeste vem se consolidando, a cada edição, como um dos mais importantes encontros educacionais da nossa região”, destaca José Ricardo Diniz, presidente do Sinepe-PE. Para ele, a edição deste ano possui um significado ainda mais especial por marcar oito décadas de atuação da entidade em defesa da educação privada pernambucana.

Programação conectada aos desafios da educação



A programação foi estruturada em quatro grandes eixos temáticos, que dialogam diretamente com os principais desafios enfrentados pelas instituições de ensino.

O eixo Ação Pedagógica abordará metodologias ativas, currículo, avaliação, aprendizagem e inovação em sala de aula.

Já o Ação Coletiva reunirá debates sobre gestão escolar, liderança, fortalecimento das comunidades educativas e participação das famílias.

No eixo Ação Digital, especialistas discutirão inteligência artificial, plataformas educacionais, cultura digital e o uso estratégico das tecnologias na aprendizagem.

Fechando a programação, o eixo Ação Inclusiva tratará de diversidade, acessibilidade, pertencimento, saúde mental, acolhimento e cidadania digital.

Adriana Martinelli, diretora de Conteúdo da Bett Brasil, explica que Jornada Bett Nordeste foi concebida para ser um espaço de troca de experiências e construção coletiva de soluções educacionais.

A programação foi estruturada em quatro grandes eixos temáticos, que dialogam diretamente com os principais desafios enfrentados pelas instituições de ensino - Divulgação/Acervo pessoal

"Reunimos especialistas de diferentes áreas para discutir temas que estão no centro das transformações do ensino, como inteligência artificial, inovação pedagógica, inclusão, gestão escolar e desenvolvimento humano. Nosso objetivo é proporcionar aos gestores, educadores e mantenedores uma experiência inspiradora, com conteúdos relevantes, oportunidades de networking e contato com soluções que possam gerar impacto real nas instituições de ensino e, principalmente, na aprendizagem dos estudantes," acrescenta a diretora.

Entre os nomes confirmados estão referências nacionais da educação, como Débora Garofalo, considerada uma das educadoras mais influentes do mundo; Luciano Meira; Pedro Cortella; Katia Smole; Luiz Miguel Garcia; Hugo Madureira; Fernanda Bérgamo; Alessandra Borelli; José Aliperti; Bete Rodrigues, entre outros especialistas que compartilharão experiências e tendências para o futuro da educação em uma programação distribuída por três auditórios, com painéis simultâneos.

Espaço para conexões e inovação



Além da programação de conteúdo, a Jornada Bett Nordeste contará com uma área de exposição que reunirá mais de 50 marcas apresentando soluções, tecnologias, plataformas, equipamentos e serviços voltados ao setor educacional.



Além da programação de conteúdo, a Jornada Bett Nordeste contará com uma área de exposição que reunirá mais de 50 marcas apresentando soluções, tecnologias, plataformas, equipamentos e serviços voltados ao setor educacional - Bett Brasil/Divulgação

A diretora geral da Bett Brasil, Claudia Valério, exemplifica que o espaço foi concebido para estimular networking, troca de experiências e geração de negócios, aproximando empresas, escolas e profissionais responsáveis pelas decisões estratégicas das instituições de ensino.



"A Bett Brasil acredita muito na força do Nordeste para provocar transformações na educação e para nós é motivo de satisfação poder contribuir levando os maiores nomes da Educação na atualidade, especialistas de todo o país, para a Jornada Bett Nordeste, na capital pernambucana. É um evento que se soma a outros do nosso calendário em São Paulo, no Reino Unido, nos Estados Unidos e na Ásia", destaca Claudia Valério.

Outra novidade desta edição é o Lounge Líderes, ambiente exclusivo voltado para mantenedores, gestores e lideranças educacionais. O espaço foi pensado para fortalecer relacionamentos, realizar reuniões estratégicas e promover a troca de experiências entre dirigentes e mantenedores das principais instituições de ensino do país.



“A proposta é oferecer um ambiente qualificado para conexões estratégicas, fortalecimento de redes profissionais e compartilhamento de experiências entre quem está diretamente envolvido nas decisões da educação”, ressalta José Ricardo Diniz.

Serviço



Jornada Bett Nordeste 2026

Data: 19 e 20 de agosto

Local: Recife Expo Center

Tema: Inteligências em Ação: Experiências que Transformam a Educação

Visitação: Gratuita, mediante cadastro prévio no site: brasil.bettshow.com/jornadabettnordeste