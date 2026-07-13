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Próxima Copa do Mundo acontece em Pernambuco: saiba tudo sobre a competição feminina

Copa do Mundo Feminina de 2027 terá São Lourenço da Mata como uma das sedes. Região será ainda mais valorizada e recebe investimentos

Por Samantha Oliveira Publicado em 15/07/2026 às 16:21 | Atualizado em 15/07/2026 às 16:21
Cidade da Copa de São Lourenço da Mata seria inspirada na na cidade de Minato Mirai, distrito de Yokohama, conhecida como a primeira cidade inteligente do Japão
Cidade da Copa de São Lourenço da Mata seria inspirada na na cidade de Minato Mirai, distrito de Yokohama, conhecida como a primeira cidade inteligente do Japão - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

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Em clima de Copa do Mundo, que acontece neste momento nos Estados Unidos, México e Canadá, a a próxima temporada da competição será sediada nada menos que no Brasil, com Pernambuco recebendo alguns dos jogos. Trata-se da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027, que terá como um dos palcos a Arena de Pernambuco, localizada em São Lourenço da Mata. 

Mais do que um marco esportivo, o evento projeta a região para um novo patamar de desenvolvimento, atraindo infraestrutura e olhares do mundo inteiro. Para quem busca morar bem ou investir com alta rentabilidade, esse cenário é o gatilho perfeito.

Isso porque aquecimento econômico promovido pelo turismo e pelo comércio acelera a valorização imobiliária do entorno da Arena, consolidando São Lourenço da Mata como um vetor de crescimento estratégico na Região Metropolitana do Recife.

Os jogos da Copa do Mundo de 2027 em Pernambuco

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A Arena de Pernambuco não será apenas uma coadjuvante no torneio; ela receberá partidas decisivas que prometem movimentar milhares de torcedores, turistas e delegações internacionais. Estão confirmados para o estádio jogos da fase de grupos e, crucialmente, um duelo das oitavas de final. No entanto, ainda não foram confirmados quais times passarão por terras pernambucanas durante o torneio. 

O impacto dessa escolha é imediato: hotéis, restaurantes, serviços de transporte e o comércio local já iniciam ciclos de preparação para atender à demanda. Na prática, outras melhorias como mobilidade urbana, saneamento e segurança, já começam a transformar a área.

Oportunidade de investimento: Conheça o Loteamento Terra Santa

Divulgação
Loteamento Terra Santa surge como oportunidade de investimento a longo prazo - Divulgação

Seja para construir a casa dos seus sonhos ou para garantir uma excelente fonte de renda futura pegando carona nessa onda de crescimento, o Loteamento Terra Santa é a escolha inteligente em São Lourenço da Mata. Vizinho da Arena de Pernambuco e da Obra de Maria, o empreendimento oferece a combinação perfeita de privacidade, conforto e localização estratégica.

Já em fase avançada de comercialização, o espaço oferece lotes amplos de 250m², com preços incriveis a partir de R$ 54 mil, sinal facilitado de R$ 6,5 mil e parcelamento em até 120 meses (corrigido pelo IGPM). Um dos maiores diferenciais é a desburocratização total: o fechamento do negócio é feito sem consulta ao SPC ou Serasa, direto com a loteadora.

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