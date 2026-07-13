Desenvolvimento urbano de Caruaru aquece mercado de construção civil e desponta novos empreendimentos na cidade

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Nassau Garden, empreendimento da Viana e Moura Construções, está em reta final e possui previsão de entrega da primeira torre ainda este ano

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O mercado da construção civil está aquecido no Brasil inteiro e, em Pernambuco, não seria diferente. O desenvolvimento urbano em cidades como Caruaru valoriza regiões e, com isso, oferece oportunidades de moradia oferecidas pelo mercado imobiliário.

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) confirmam esse momento positivo: a construção civil gerou 482 novos empregos formais em Caruaru apenas no primeiro quadrimestre do ano. O reflexo local acompanha o desempenho estadual, já que Pernambuco consolidou-se como o segundo maior gerador de vagas na área em todo o país, com mais de 19 mil postos de trabalho acumulados no último ano.

No Agreste, bairros como Universitário e Maurício de Nassau, ambos em Caruaru, destacam-se pela constante expansão urbana, como comprova o Censo do IBGE de 2022, apresentando um crescimento de 53,97% quando comparado ao de 2010. É neste cenário que o condomínio Nassau Garden, assinado pela Viana e Moura Construções, se consolida como opção de moradia, com entrega prevista de uma das torres ainda para este ano.

O empreendimento, que já está com 90% de suas duas torres vendidas, possui infraestrutura completa, disponibilizando de áreas de lazer, segurança para os moradores e foco em qualidade de vida.

Primeira torre do Nassau Garden será entregue neste segundo semestre - Divulgação

Nassau Garden: morar bem em Caruaru

O Nassau Garden marca a estreia da Viana e Moura no segmento de empreendimentos verticais, trazendo uma proposta contemporânea de habitação para o Agreste. Localizado no coração do bairro Universitário, o projeto une uma localização estratégica a um ambiente moderno e planejado, pensado para quem não abre mão de conforto, segurança e praticidade no dia a dia.

Com uma estrutura que privilegia a qualidade de vida, o residencial oferece fácil acesso a escolas, transporte público e a um comércio local altamente ativo, otimizando a rotina dos moradores. Cada detalhe foi projetado para valorizar os espaços, integrando funcionalidade e bem-estar para toda a família.

Infraestrutura urbana e lazer

Diferenciando-se pelo rigor técnico e compromisso urbano, a Viana e Moura entrega o Nassau Garden com uma infraestrutura de base totalmente concluída e de alto padrão:

Conforto Urbano: Pavimentação em piso intertravado, meios-fios e calçadas planejadas.

Pavimentação em piso intertravado, meios-fios e calçadas planejadas. Saneamento e Utilidades: Rede completa de saneamento básico, abastecimento de água eficiente e energia elétrica.

Rede completa de saneamento básico, abastecimento de água eficiente e energia elétrica. Segurança e Espaço Público: Iluminação pública moderna e área de lazer integrada para o convívio social.

O oferece opções de plantas tipo com 54,69 m² e amplas unidades duplex que variam entre 104,87 m² e 122,99 m², atendendo a diferentes perfis e tamanhos de famílias.

O complexo impressiona pelos números e pelo equilíbrio entre a área construída e o contato com a natureza, dispondo de 396 apartamentos distribuídos em uma estrutura robusta:

Próximos passos

Com o sucesso da Nassau Garden, a Viana e Moura Construções se firma ainda mais na região de Caruaru com um novo projeto imobiliário. O lançamento oficial está previsto também para este ano.

De Belo Jardim, a construtora possui mais de 20 anos de trajetória e já entregou mais de 20 mil unidades habitacionais em Pernambuco e no Ceará. Reconhecida pelo compromisso com a inovação e a responsabilidade socioambiental, a construtora desenvolve empreendimentos planejados que promovem acesso à moradia digna, qualidade de vida e desenvolvimento urbano.