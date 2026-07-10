Excelência hospitalar em Pernambuco ganha projeção internacional com quatro unidades da Rede D’Or em ranking global

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Hospitais Esperança Olinda, Esperança Recife, Memorial São José e São Marcos estão na lista da Newsweek, destacando a força da assistência no estado

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Rede D’Or tem a posição de liderança entre as empresas hospitalares consideradas as melhores no mundo. Esse reconhecimento é atestado pela prestigiada revista norte-americana Newsweek, que publica anualmente o World’s Best Hospitals, considerado o principal ranking de referência dos hospitais mais bem avaliados em nível internacional.

Na edição 2026 do World’s Best Hospitals, a Rede D’Or, maior empresa de saúde da América Latina, teve a presença mais consistente e a evolução mais significativa entre todos os rankeados, recebendo da revista o selo de “Grupo Hospitalar Mais Premiado do Mundo”, uma iniciativa inédita da Newsweek, motivada pela performance excepcional das unidades hospitalares da empresa.

Com esse desempenho, a Rede D’Or projetou 30 hospitais no ranking, o equivalente a cerca de 40% do total de suas unidades, e superou outras marcas tradicionais de saúde em todos os continentes, incluindo os principais grupos norte-americanos e europeus. Na segunda posição entre os grupos hospitalares aparece uma organização asiática, a Japanese Red Cross Medical Center, com 22 hospitais, no Japão.

“Ter quatro hospitais de Pernambuco reconhecidos em um ranking internacional reforça a consistência do modelo assistencial da Rede D’Or e seu impacto na qualidade do cuidado no estado. Esse resultado reflete uma atuação integrada, com foco em segurança do paciente, excelência clínica e melhoria contínua dos serviços de saúde na região”, afirma Raul Sturari, vice-presidente da regional de Pernambuco da Rede D'Or.

O ranking é elaborado pela Newsweek em parceria com a Statista, empresa internacional especializada em análise de dados. A metodologia considera recomendações de especialistas de saúde, indicadores hospitalares, qualidade assistencial e experiências relatadas pelos pacientes, os chamados PROMs (Medidas de Resultados Relatados pelos Pacientes, na sigla em inglês), que vêm ganhando peso crescente nas avaliações internacionais.

As unidades destacadas na edição de 2026 são: Quinta D’Or, Barra D’Or, Copa D’Or, Oeste D’Or, Rios D’Or, Norte D’Or, Copa Star, Clínica São Vicente e Niterói D’Or, no Rio de Janeiro; Vila Nova Star, São Luiz Anália Franco, São Luiz Morumbi, São Luiz Itaim, São Luiz Jabaquara, Hospital e Maternidade Brasil, Hospital e Maternidade São Luiz São Caetano e viValle, em São Paulo; DF Star e Santa Luzia, em Brasília; Aliança, Cárdio Pulmonar e São Rafael, na Bahia; e hospitais de referência em Pernambuco, como Esperança Olinda, Esperança Recife, São Marcos e Memorial São José, além de unidades em outros estados, como o Biocor Instituto, em Minas Gerais, o Hospital São Lucas, em Sergipe, o Hospital Santa Cruz, no Paraná, e o Hospital São Carlos, no Ceará.

Amparada por um robusto programa de Qualidade Técnica, a Rede D’Or acumula reconhecimentos nacionais e internacionais que refletem seu compromisso contínuo com a excelência assistencial, a inovação e a sustentabilidade.

Entre os reconhecimentos, destacam-se o título de “Empresa da Década” em Serviços Médicos no Valor 1000 (2020) e a liderança no setor na 25ª edição do Prêmio Valor 1000 (2025). A preferência dos pacientes também se reflete de forma consistente nos prêmios “Hospitais Mais Amados”, nos quais a Rede D’Or mantém hegemonia ao longo dos últimos anos, com destaque para unidades no Rio de Janeiro -- Barra D'Or, Copa D’Or e Quinta D’Or -- e em São Paulo, com São Luiz, Vila Nova Star e Maternidade Star entre as mais bem avaliadas.

No cenário internacional, a mesma revista Newsweek também reconheceu a companhia no ranking World’s Most Trustworthy Companies 2025, no qual a Rede D’Or é apontada como a empresa de saúde mais confiável do Brasil, liderando entre as marcas brasileiras na categoria Health Care & Life Sciences.

Onde encontrar a excelência da Rede D’Or em Pernambuco