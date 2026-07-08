Petrolina encerra São João com de 1 milhão de visitantes e movimento de R$ 325 milhões na economia
Programação iniciada em abril terminou no último dia 5 com Missa do Vaqueiro e reuniu cerca de 1 milhão de visitantes e movimentar a economia
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Petrolina encerrou, no último fim de semana, a programação do Ciclo Junino 2026 com a realização da tradicional Missa do Vaqueiro, última atividade de um calendário iniciado ainda em abril. Ao longo de quase três meses de eventos culturais, o município recebeu aproximadamente 1 milhão de visitantes de cerca de 150 cidades brasileiras e projeta uma movimentação econômica de R$ 325 milhões.
A programação começou com a ExpoRajada, feira voltada à caprinovinocultura, e reuniu uma série de eventos culturais, esportivos e tradicionais, consolidando Petrolina como um dos principais destinos dos festejos juninos no país.
O ponto alto da programação foi o São João realizado no Pátio Ana das Carrancas. Durante nove noites, o espaço, com capacidade para até 100 mil pessoas por noite, recebeu apresentações de artistas de diferentes estilos musicais, entre eles Marisa Monte, João Gomes, Henrique e Juliano, Leonardo, Dorgival Dantas, Lucy Alves, Zé Vaqueiro, Matheus e Kauan, Luan Santana e Limão com Mel.
Além dos shows, o calendário incluiu os concursos de quadrilhas infantis e adultas, a Jecana do Capim — tradicional corrida e desfile de jegues —, o Forró da Espora, a Corrida dos Namorados, o Pra Sempre São João, o Forró do Vovô e da Vovó, o Forró da Acessibilidade e a Tenda do Forró, instalada na Orla da cidade como novidade desta edição.
Segundo a estimativa da organização, o ciclo junino injetou cerca de R$ 325 milhões na economia local. O período também proporcionou incremento na geração de renda, beneficiando aproximadamente 20 mil trabalhadores formais e informais.
A alta demanda por hospedagem fez com que diversos hotéis registrassem ocupação máxima durante os principais dias da programação. O fluxo de visitantes também impulsionou setores como turismo, comércio, gastronomia, confecção, vestuário, serviços e beleza.
Além das atrações juninas, os turistas tiveram acesso aos principais pontos turísticos de Petrolina. Entre os locais mais visitados estão a Orla da cidade, o Rio São Francisco, com passeios para ilhas e roteiros de enoturismo nas vinícolas da região, além do Museu do Sertão e da Casa do Artesão Mestre Quincas.