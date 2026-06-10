O cenário da inadimplência em Pernambuco: perspectivas ampliadas e caminhos reais para a reorganização financeira

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O estado é o terceiro do Nordeste com mais cidadãos negativados; mais da metade dos pernambucanos adultos está com o nome restrito

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A inadimplência é realidade no cotidiano financeiro de mais da metade dos pernambucanos adultos. Números divulgados pelo Serasa em maio deste ano revelaram que, em média, 3,68 milhões de cidadãos do Estado estavam com o nome restrito em março de 2026. Esse dado coloca Pernambuco na 3ª posição do ranking no Nordeste — atrás apenas do Ceará e do Rio Grande do Norte — e na 13ª colocação na colocação nacional.

Abrangendo o contexto brasileiro, apenas um terço dos brasileiros consegue honrar uma despesa inesperada, de acordo com o Índice de Saúde Financeira do Brasileiro (I-SFB), divulgado pelo Banco Central. Isso mostra que a atual conjuntura de endividamento, numa perspectiva geral, não é fruto da irresponsabilidade: é consequência de imprevistos e da dificuldade de se organizar quando o assunto é dinheiro. Ainda que esse panorama pareça desesperador, por meio da informação é possível encontrar caminhos práticos para solucionar o problema.

Pernambuco no mapa da inadimplência: o que dizem os números

Gráfico: Mapa da inadimplência no Nordeste - Felipe Prado / Dayane Souza / SJCC

De acordo com o Serasa, a composição da dívida dos nordestinos se divide em quatro áreas principais: bancos/cartões (26,8%), contas básicas (21,4%), finanças (20,3%) e serviços (11,6%). Assim, os dados do Mapa da Inadimplência no Brasil reforçam a urgência de falar sobre a temática em Pernambuco. Com mais da metade dos pernambucanos adultos endividados, discutir educação financeira, formas de renegociação de dívidas e alternativas de emergência, necessárias quando aquela despesa repentina e inadiável pesa demais no bolso, torna-se uma saída possível.

Saúde financeira do brasileiro: dados e causas reais

Ampliando o recorte, o Índice de Saúde Financeira do Brasileiro (I-SFB), levantamento realizado em parceria entre o Bacen e a Febraban, trouxe dados reveladores em sua 4ª edição. Antes de explorar as entrelinhas desses números, contudo, é importante compreender a definição de saúde financeira, conforme a pesquisa. A ideia gira em torno de cinco dimensões principais: Segurança, que representa a percepção do cidadão sobre suas finanças e se ela é fonte de preocupação; Liberdade, que diz respeito às opções que o indivíduo tem para gastar seu dinheiro; Habilidade, que mensura a capacidade de buscar e compreender informações importantes para este âmbito da vida; Comportamento, que mede atitudes relacionadas a controle e disciplina; e Proficiência, que combina as medidas de Habilidade e Comportamento.

Gráfico: Médias utilizadas na pesquisa Índice de Saúde Financeira do Brasileira (ISFB) - Felipe Prado / Dayane Souza / SJCC

O levantamento, que tem como base 4.911 respostas, mostra que apenas 32,4% dos brasileiros declaram conseguir arcar com uma despesa financeira inesperada grande. O percentual é o mesmo deste 2023, sem indicação de melhora. Cerca de 67,2% dos entrevistados têm algum grau de insegurança sobre o futuro financeiro, enquanto somente 35,4% dizem que a forma como cuidam do seu dinheiro lhes permite “aproveitar melhor a vida”.

Ao todo, 81,7 milhões de brasileiros estão inadimplentes, o que corresponde a aproximadamente 49,9% da população, segundo o Serasa, que também aponta que a dívida média gira na casa dos R$ 6,5 mil. Dessa porcentagem, cerca de 38,1% estão nessa situação há mais de 10 anos. Ao longo desse tempo, contudo, o perfil do endividado mudou gradualmente e mulheres passaram a liderar o ranking, representando 50,51% do total. Vale, ainda, destacar a faixa etária desse público. No caso feminino, a predominância se concentra entre os 26 e 40 anos, enquanto homens de 41 a 60 anos são os mais devedores no gênero. Quanto à renda, 48% recebem até um salário mínimo.

Com base nesses dados, é possível entender que a problemática que ronda a vida monetária dos brasileiros vai muito além das dívidas. A maioria dos cidadãos se encontra numa situação de insegurança e falta de educação financeira que não os permite juntar um pé de meia para situações emergenciais — que, uma hora ou outra, vêm à tona e demandam uma organização prévia. Um eletrodoméstico essencial quebrado, uma medicação para o tratamento de um problema de saúde repentino e o aumento em contas básicas são apenas alguns exemplos de acontecimentos comuns que estão fora do controle dos indivíduos, mas comprometem consideravelmente a estabilidade do seu dinheiro e são fatores de endividamento.

Um outro fator decisivo no endividamento do brasileiro é o comprometimento da renda. Uma pesquisa do Serasa em parceria com o Opinion Box, divulgada em maio deste ano, revelou que 38% dos indivíduos com nome restrito no Brasil apontam desemprego ou perda de renda como razão principal disto. Em relação à composição das dívidas, 27,3% estão ligadas a bancos e cartões de crédito, 21% a contas básicas, como água, luz e gás, e 20,2% ao mercado financeiro. A diretora do Serasa, Aline Maciel, aponta que, diferente do que o senso comum sugere, o endividamento não está atrelado ao consumo supérfluo, e os dados reforçam essa afirmação.

Os custos de tomar crédito hoje

O endividamento das famílias brasileiras atingiu níveis recordes, com o cartão de crédito liderando as estatísticas como a principal fonte de dívida. Dados do Bacen publicados em abril de 2026 mostram que a taxa média de juros para pessoas físicas no crédito livre atingiu patamares superiores a 61,5% ao ano. A modalidade se tornou uma armadilha, com 37% das dívidas superando R$ 10 mil e outros 36% dos consumidores nessa condição há mais de dois anos.

Por isso, é importante avaliar se o crédito é, de fato, a melhor opção para cada caso. Essa deve ser uma medida adotada em cenários emergenciais e evitada quando a motivação for o consumo supérfluo. Atualmente, já existem opções de crédito para indivíduos com o nome restrito, que trazem a possibilidade de empréstimo para negativado liberado na hora.

7 caminhos para reorganizar a vida financeira mesmo a partir do nome restrito

Para quem busca reorganizar as finanças e sair da inadimplência, algumas medidas simples podem fazer a diferença no processo de recuperação. Essa é a realidade — e o desejo — de milhões de brasileiros, desde trabalhadores informais e autônomos com renda irregular até profissionais no regime CLT que recorrem ao cartão de crédito em situações de aperto financeiro. Mas existe solução. Neste guia, apresentamos um passo a passo para iniciar essa reorganização.

Conhecer o próprio I-SFB na plataforma Meu Bolso em Dia

Na plataforma Meu Bolso em Dia e no site da Febraban, é possível responder a um questionário financeiro e descobrir seu próprio I-SFB. As perguntas giram em torno das cinco dimensões descritas anteriormente: Segurança, Liberdade, Habilidade, Comportamento e Proficiência. Após preencher o questionário, você obterá tanto uma pontuação geral quanto pontuações específicas para cada uma dessas esferas. Com base nesses valores, fica mais fácil mapear quais pontos envolvendo sua saúde financeira precisam de mais atenção.

Entender a composição das próprias dívidas

Manter um registro claro da origem de cada débito é fundamental para compreender onde se gasta mais e, em seguida, buscar alternativas específicas para lidar com cada cenário. Para isso, a dica é organizar com clareza o valor ligado ao cartão de crédito, a quantia relacionada a contas básicas e os gastos com serviços, por exemplo. Assim, você capta suas necessidades com maior objetividade.

Priorizar a dívida mais cara

Identificar a dívida com as maiores taxas de juros e priorizá-la é uma alternativa prática para evitar, na medida do possível, aumentos significativos no valor geral do que se deve. Nesse sentido, vale a pena ter um olhar mais atento ao rotativo do cartão de crédito e ao cheque especial, duas modalidades que costumam ter juros abusivos e se transformar em uma bola de neve cada vez maior mês a mês.

Renegociar a dívida via Serasa Limpa Nome

Por meio do programa Serasa Limpa Nome, é possível entrar em um novo acordo com a empresa credora para alterar as condições originais de pagamento. Isso permite obter descontos nas dívidas, reduzir taxas de juros ou dividir o saldo em parcelas que caibam no seu bolso.

Para isso, basta acessar a plataforma do Serasa para verificar quais empresas registraram pendências no seu CPF. O sistema exibe propostas já pré-aprovadas pelos credores, e você pode escolher pagar à vista — o que costuma garantir os maiores abatimentos — ou parcelado. Após a escolha, é emitido um boleto ou um código para pagamento via Pix.

Começar um colchão de reserva, ainda que pequeno

Conforme observado nos dados exibidos neste artigo, os imprevistos são os grandes responsáveis pelo endividamento do brasileiro. Manter um colchão de reserva, mesmo que tímido, é fundamental para lidar com essas situações da forma mais segura possível. É viável começar devagar, com valores baixos que, se guardados com constância, fazem toda a diferença diante de uma despesa repentina.

Usar Pix e aplicativos de finanças para visualizar o orçamento

Para manter o orçamento organizado, prever os gastos de cada mês com clareza e entender quais áreas demandam mais renda ou podem passar por cortes, é necessário manter um registro atualizado. Hoje, existem aplicativos totalmente voltados para a organização financeira que permitem centralizar receitas e despesas em uma única tela. Com isso, você entende de maneira visual para onde seu dinheiro está indo.

Priorizar os pagamentos diários via Pix também é uma estratégia valiosa. Como o Pix debita o valor automaticamente, fica mais fácil visualizar com exatidão o saldo real disponível na conta, evitando a falsa sensação de poder de compra que o cartão de crédito às vezes traz.

Revisar o Cadastro Positivo e o Open Finance

O Cadastro Positivo funciona como um histórico financeiro do seu CPF. Ele registra não apenas o que deixou de ser pago, mas também todas as contas pagas em dia. A atualização é automática, mas é importante consultá-lo no site ou no aplicativo do Serasa para conferir se as informações estão corretas, especialmente após quitar débitos e liberar restrições no nome.

Já o Open Finance é uma tecnologia regulamentada pelo Bacen que permite o compartilhamento do seu histórico e movimentações entre diferentes bancos. Ao permitir esse compartilhamento, outras instituições passam a enxergar seu perfil de bom pagador, o que facilita o acesso a taxas de juros menores e melhores propostas de renegociação.

Quando o crédito é a saída: o que avaliar antes de contratar

Em determinadas situações, o crédito legítimo é o caminho mais viável para dar conta de um imprevisto financeiro. Mas o que avaliar antes de contratar crédito pessoal? Essa alternativa é indicada em casos de emergência real e para a inserção de quem está fora do sistema bancário tradicional. Para negativados, autônomos sem holerite e trabalhadores informais — perfil comum no Nordeste de acordo com a PNAD Contínua/IBGE —, fintechs com análise individualizada são uma das possibilidades reais para obter empréstimo para negativado liberado na hora.

Dentro dessa perspectiva, a SuperSim é um caminho legítimo que já conta com sete anos de credibilidade no mercado. A empresa, de origem brasileira, já emitiu mais de sete milhões de empréstimos que, juntos, somam cerca de R$ 1,5 bilhão. A companhia é parceira oficial da Serasa eCred e da Consumidor Positivo, além de correspondente bancário de grandes instituições e fundos do mercado nacional, como a Socinal, o BMP e a CelCoin.

Ao todo, 81,7 milhões de brasileiros estão inadimplentes, o que corresponde a aproximadamente 49,9% da população, segundo o Serasa - Banco de Imagens/Envato

A SuperSim atua como correspondente bancário, nos termos da Resolução nº 3.954 do Banco Central do Brasil, e disponibiliza produtos e serviços de crédito pessoal por meio de instituições financeiras parceiras. O prazo de pagamento varia de 1 a 14 meses e, ao solicitar uma proposta, são exibidos de forma clara a taxa de juros utilizada, a tarifa, o imposto (IOF) e o Custo Efetivo Total (CET). Vale lembrar que a contratação está sujeita à análise de crédito.

Ainda assim, a empresa oferece empréstimo para negativado online com valores que variam de R$ 50 a R$ 2.500, trazendo a opção de redução de juros na antecipação de parcelas. O processo é 100% digital: sem agência, sem papel e sem fila. Não há qualquer tipo de cobrança antecipada — e vale reforçar que nenhum empréstimo legítimo cobra taxas antes da liberação do dinheiro. O desembolso ocorre via Pix em até cinco minutos após a aprovação e a assinatura do contrato.

Com operação autossustentável, a SuperSim se destaca pela excelência em seu atendimento, comprovada pelo Selo RA1000 no site Reclame Aqui. A análise é descomplicada e avalia o contexto real do solicitante, mantendo o diferencial técnico de atender negativados, sem holerite e sem contracheque, concedendo empréstimo online para um público desassistido pelos bancos tradicionais.

Como contratar o serviço?

Realize uma simulação no site supersim.com.br

Com a solicitação aprovada após a análise de crédito, verifique o contrato gerado

Com o contrato analisado, é possível assiná-lo digitalmente

O Pix cai na conta poucos minutos após a assinatura

O cenário da inadimplência no Brasil é desafiador, mas tem solução. Existem ferramentas gratuitas, como o Meu Bolso em Dia, o Serasa Limpa Nome, o Cadastro Positivo e o Open Finance, e iniciativas privadas, como aplicativos e fintechs reguladas, para auxiliar indivíduos com nome restrito a recuperar a estabilidade das finanças, seja por meio do crédito consciente, seja pela organização da renda. Nenhum pernambucano está sozinho nessa: da vendedora ambulante autônoma que usou o cartão de crédito para pagar a conta de luz após uma redução de renda ao eletricista que presta serviço de forma autônoma e nunca conseguiu crédito em bancos físicos, existe saída.



FAQ: Empréstimo para negativado

Quem está com o nome restrito consegue contratar um empréstimo para negativado?

Sim. Hoje, existem instituições financeiras especializadas nesta solução, desenvolvidas justamente para atender consumidores que enfrentam restrições no CPF. Diferentemente dos bancos tradicionais, algumas fintechs realizam uma análise mais ampla do perfil financeiro do cliente, ampliando as chances de aprovação mesmo para quem está inadimplente. Em alguns casos, também há opções de empréstimo para negativado liberado na hora, sujeito à análise de crédito.

Como funciona o empréstimo para negativado liberado na hora?

Essa é uma modalidade em que todo o processo acontece de forma digital. Após o preenchimento da solicitação, a instituição realiza a análise de crédito e, em caso de aprovação, o valor pode ser transferido rapidamente para a conta do cliente, geralmente por Pix. O prazo varia de acordo com a empresa e com o perfil de cada solicitante.

Quando um empréstimo online é uma boa alternativa?

O empréstimo online pode ser uma solução em situações emergenciais, como despesas médicas inesperadas, consertos urgentes ou outras necessidades que não podem esperar. Antes da contratação, é importante avaliar se as parcelas cabem no orçamento e se o crédito ajudará a reorganizar as finanças, evitando o aumento do endividamento.

Como aumentar as chances de aprovação de um empréstimo para negativado?

Algumas medidas podem contribuir para uma análise mais favorável, como manter o Cadastro Positivo atualizado, renegociar dívidas pendentes e aderir ao Open Finance, permitindo que instituições financeiras tenham uma visão mais completa do histórico de pagamentos do consumidor. Essas informações podem facilitar o acesso a um empréstimo para negativado e até melhores condições de crédito, incluindo modalidades com liberação na hora.

Quais cuidados tomar antes de contratar um empréstimo online para negativados?

Antes de fechar contrato, confira a taxa de juros, o prazo de pagamento, o Custo Efetivo Total (CET) e todas as condições da operação. Além disso, é importante desconfiar de promessas de empréstimo para negativado liberado na hora que exijam depósitos ou pagamentos antecipados. Nenhuma instituição séria cobra taxas antes da liberação do crédito.

O empréstimo para negativado ajuda a limpar o nome?

O empréstimo para negativado não retira automaticamente a restrição do CPF, mas pode ser utilizado de forma estratégica para quitar ou renegociar dívidas com juros mais altos. Quando usado com planejamento, o crédito pode contribuir para a reorganização financeira e acelerar o processo de recuperação da saúde financeira.