Gestão e tecnologia: CESAR SCHOOL lança graduação em ADM Tech

Interessados no Bacharelado de ADM Tech podem ingressar na CESAR School através do vestibular da instituição, que acontece em 22 de novembro

A Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) estimou que o Brasil enfrentará um déficit de 530 mil postos de trabalho não preenchidos em TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) entre 2021 e 2025, o que representa uma carência média de 106 mil profissionais por ano. Contudo, a preocupação vai além da falta de programadores: também serão necessários gestores que saibam liderar a inovação no mercado.

Pensando nesse cenário, a CESAR School lança a graduação de Administração Tech, voltado para quem tem interesse em desenvolver uma visão estratégica e inovadora para liderar negócios digitais. Desde grandes empresas, que buscam modernização, até startups, que precisam de um olhar estratégico para escalar no mercado.

CESAR School lança o curso de Administração Tech, unindo gestão e tecnologia - Divulgação/CESAR School

“Desde o primeiro semestre, o estudante do ADM Tech é imerso em projetos reais com clientes e empresas, aplicando o que aprende em desafios concretos do mercado. Isso significa que, ao se formar, ele já possui experiência prática, domínio de metodologias de gestão e inovação, além de habilidades socioemocionais, como trabalho em equipe, pensamento crítico e comunicação”, afirma a gerente de Ensino Superior da CESAR School, Jana Calazans.

“Essa vivência contínua com o mercado reduz o tempo de adaptação nas empresas e torna o egresso produtivo e valioso para o empregador, pois ele já sabe analisar, prototipar, testar e implementar soluções reais, unindo visão estratégica e capacidade de execução”, acrescenta.

Estruturada em eixos de desenvolvimento que se conectam de maneira diferenciada no país, a formação abrange áreas essenciais e complementares como gestão, tecnologia, economia digital, inovação, marketing e vendas, tendências e modelagem de negócios. A grade curricular está disponível na página do curso no site da CESAR School.

O curso é diurno e na modalidade presencial, com duração de 8 períodos. As aulas têm início no dia 9 de fevereiro de 2026.

Mercado de trabalho

O curso de ADM Tech é uma iniciativa estratégica e inovadora para o desenvolvimento econômico de Pernambuco e do Brasil e proporciona oportunidades ímpares para os estudantes.

“Essa graduação funciona como um impulsionador de trajetórias profissionais, graças ao seu ambiente dinâmico e proposta pedagógica. Estar situado no Porto Digital, o maior parque tecnológico do Brasil, oferece acesso diferenciado a networking, eventos como hackathons e possibilidades de trainee e emprego em mais de 370 organizações de tecnologia e inovação”, ressalta Victor Hugo, Diretor Executivo da CESAR School.

Victor também destaca a Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL), base do modelo de ensino da CESAR School. “Aqui, o estudante é colocado frente a desafios concretos, propostos por empresas, entidades ou pela comunidade do Porto Digital, integrando conhecimentos teóricos e ação em todas as etapas. Dessa maneira, a conexão com o mercado deixa de ser apenas uma proposta e se torna parte do processo de aprendizagem e avaliação.”

O novo curso abrange áreas essenciais e complementares como gestão, tecnologia, economia digital, inovação, marketing e vendas, tendências e modelagem de negócios - Divulgação/CESAR School

Ele explica que o método consiste na resolução de problemas, geralmente em grupos com diferentes formações, reproduzindo a dinâmica de um ambiente de trabalho real.

"As propostas desenvolvidas pelos alunos são analisadas tanto por professores – que possuem titulação acadêmica e atuação no mercado – quanto por especialistas e representantes das áreas envolvidas, assegurando aplicabilidade e impacto. Dessa forma, o aluno experimenta na prática a atuação de um profissional de inovação, adquirindo habilidades valorizadas pelo mercado e estabelecendo contatos profissionais ainda durante a formação", complementa.

O Diretor Executivo afirma que a vantagem decisiva do curso ADM Tech em comparação com formações tradicionais está na sua estrutura diferenciada e no ambiente em que está inserido. Ele também destaca elementos diferenciais:

Matriz Integrada: O currículo une de forma coerente Administração, Tecnologia e Inovação, com conteúdos sobre tópicos atuais como Inteligência Artificial, Machine Learning, Big Data e modelos de negócio de startups, preparando o aluno para interagir tanto com a alta gestão quanto com equipes técnicas;

O currículo une de forma coerente Administração, Tecnologia e Inovação, com conteúdos sobre tópicos atuais como Inteligência Artificial, Machine Learning, Big Data e modelos de negócio de startups, preparando o aluno para interagir tanto com a alta gestão quanto com equipes técnicas; Vivência no Ecossistema: A localização no Porto Digital , principal polo de tecnologia do país, proporciona uma relação natural e constante com empresas e tendências do setor. O corpo docente inclui profissionais atuantes e reconhecidos em suas áreas;

A localização no , principal polo de tecnologia do país, proporciona uma relação natural e constante com empresas e tendências do setor. O corpo docente inclui profissionais atuantes e reconhecidos em suas áreas; Desenvolvimento Integral: Há um equilíbrio entre o domínio técnico (hard skills) e o desenvolvimento humano (soft skills), com atenção a liderança ética, diversidade, sustentabilidade, somado a um acompanhamento de carreira dedicado e possibilidades de intercâmbio internacional – elementos fundamentais para posições de gestão elevada.

"As empresas buscam profissionais que saibam transformar a teoria dos cursos de graduação em prática alinhada aos desafios do dia a dia e, certamente, com a metodologia do PBL (Problem Based Learning), que será usada neste curso, os alunos sairão aptos a agirem frente aos problemas reais que lhe serão apresentados e isto inclui não só técnica mas também comportamentos de liderança que serão desenvolvidos na matéria de Gestão de Pessoas", reforça Adriana Chaves, sócia do grupo Cia de Talentos e professora do curso de ADM Tech.

A especialista também ressalta que as empresas precisam de administradores que saibam extrair dados e informações de diversos sistemas, orquestrar automações e tomar decisões a partir deles. "Que também saibam usar a IA [Inteligência Artificial] e os dados em geral como instrumentos de trabalho cotidianos. E isso tudo os cursos de administração tradicionais não ensinam", acrescenta.

Vestibular

Interessados no Bacharelado de ADM Tech podem ingressar na CESAR School através do vestibular da instituição, cujas inscrições acontecem de 14/10 até 17/11 às 11h. A prova acontece no dia 22 de novembro.

No curso de ADM Tech, serão 35 vagas destinadas para a modalidade. Também há 13 vagas para estudantes através da nota do ENEM; 8 via transferência de instituição; e 4 vagas para portador de diploma (2ª graduação).

