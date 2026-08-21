Senac-PE: 80 anos de transformação social, inovação e impacto no desenvolvimento local

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A história da formação profissional e do desenvolvimento do comércio de bens, serviços e turismo em Pernambuco se mistura com a própria trajetória do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) no Estado. A trajetória da instituição em Pernambuco começou a ser escrita em 14 de outubro de 1946, com a fundação do Conselho Regional do Senac no Nordeste Oriental — estrutura sediada no Recife que também abrangia os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Ceará. Em 1949, a instituição passou por um desmembramento, consolidando a sede independente no Estado e inaugurando sua primeira Escola-Modelo na Rua do Riachuelo.

Desde as primeiras capacitações em disciplinas como Linguagem, Aritmética, Geografia, História do Brasil, Ciências, Caligrafia, Datilografia, Estenografia, além de especializações em Legislação Fiscal, Legislação Trabalhista e Práticas Comerciais, o compromisso assumido foi o de impulsionar o mercado local e capacitar a população.

Ao longo de oito décadas, a instituição construiu uma presença marcante na vida dos pernambucanos. Com um portfólio que acompanhou as necessidades de cada época, a expansão do Senac esteve ligada à capacidade de compreender as transformações econômicas e sociais do Estado. A atuação, que começou concentrada na capital, logo expandiu suas fronteiras para o interior, consolidando um ecossistema educacional de referência regional e nacional.

Sede do Senac-PE fica no bairro de Santo Amaro, no Recife - Jailton Jr./JC Imagem

"O principal legado do Senac Pernambuco, ao longo desses 80 anos, é ter contribuído para transformar vidas por meio da educação profissional e, ao mesmo tempo, acompanhar as transformações do próprio Estado. Desde 1946, quando chegamos a Pernambuco com a missão de formar profissionais para as demandas do comércio, nossa trajetória foi construída a partir da capacidade de entender as necessidades de cada época e preparar pessoas para os desafios que estavam por vir", destaca Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE.

Interiores, mobilidade e a força do ensino prático

Após o início da descentralização em 1965 com ações direcionadas a Caruaru e Garanhuns, a estrutura física ganhou robustez com a abertura dos centros de formação de Caruaru (1988), Petrolina (1994) e Paulista (1994). Logo em seguida, em 1996, foram consolidadas as unidades de Vitória de Santo Antão e a sede definitiva de Garanhuns.

Foi em 1984 que Pernambuco se tornou o primeiro estado a operacionalizar o projeto Senac Móvel com duas carretas adaptadas para as áreas de Saúde e Higiene e Beleza, levando ensino de qualidade para regiões sem unidades físicas. Paralelamente à expansão geográfica, a metodologia de ensino "mão na massa" tornou-se uma marca registrada. Em 1972, começaram a operar as Empresas Comerciais de Treinamento Senac (ECTs), dando origem ao Restaurante-Escola e à Lanchonete-Escola no Recife. Mais tarde, em 1980, foi inaugurado o Salão de Beleza-Escola. Atualmente, estruturas pedagógicas como o Mascate Restaurante-Escola e os laboratórios de simulação realística de Enfermagem e Rádio e TV mantêm vivo o conceito de aprender fazendo.

Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, destaca marcos da trajetória do Senac em Pernambuco - Divulgação/Senac

Bernardo também destaca o Centro de Hotelaria e Turismo, inaugurado em 2002, que atualmente é considerado um dos melhores do Norte e Nordeste, além da implantação da Faculdade Senac Pernambuco, criada em 2006, com cursos de graduação, pós-graduação e extensão.

"A construção da reputação do Senac em Pernambuco esteve diretamente ligada à capacidade de estar presente em diferentes regiões, adaptar seus formatos de ensino às necessidades da população e acompanhar as transformações do mercado de trabalho. Esse modelo 'mão na massa' aproxima a formação da realidade do mercado, permitindo que o aluno aprenda fazendo, desenvolva mais segurança para exercer a profissão e esteja preparado para lidar com situações concretas do dia a dia", afirma Bernardo.

O reconhecimento desse modelo reflete-se na credibilidade junto ao setor produtivo: 87,9% dos empresários brasileiros avaliam o certificado da instituição como um diferencial positivo no momento da contratação, e mais de 94% das empresas reconhecem a importância do Senac para o desenvolvimento nacional, segundo a entidade.

Tradição em inovar: da televisão aos algoritmos

O olhar atento às vanguardas tecnológicas sempre esteve no DNA do Senac Pernambuco. Em 1976, a instituição foi pioneira ao produzir e transmitir o curso de Técnicas de Vendas pela TV Universitária, marcando o início do ensino a distância via televisão. Na década de 1980, antecipou tendências de mercado ao ofertar os primeiros cursos de Formação de Programador e Operador de Microcomputador.

Hoje, essa vocação inovadora ganha contornos modernos com a presença do Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) do Senac PE no Porto Digital, focado em pesquisa aplicada e no desenvolvimento de soluções para o setor de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, contando também com a incubadora i.de.i.a.S.

Estrutura do Senac-PE - Jailton Jr./JC Imagem Estrutura do Senac-PE - Jailton Jr./JC Imagem Estrutura do Senac-PE - Jailton Jr./JC Imagem

Atualmente, a frota de 13 unidades móveis foi reforçada com o investimento de quase R$ 4 milhões na entrega de três novas carretas: uma de Gastronomia e duas unidades Smart Labs. Com tecnologia de expansão retrátil que amplia a área útil de 35 m² para 57,5 m², essas estruturas levam para o interior laboratórios equipados com impressoras 3D, cortadoras a laser e cozinhas industriais completas.

"O Senac mantém um olhar atento para o amanhã. Com a velocidade das transformações, é necessária uma atualização constante dos currículos, das metodologias e da infraestrutura. Para além de ensinar a utilizar uma nova ferramenta, nosso objetivo é preparar o aluno para compreender as transformações e se adaptar a elas, formando profissionais versáteis", avalia o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE.

A instituição também vem incorporando temas contemporâneos como Inteligência Artificial, Ciência de Dados e Cibersegurança de forma transversal em seus cursos. Na pauta ambiental e de governança, o portfólio da Faculdade Senac conta com capacitações estratégicas como o MBA Executivo em Gestão de Carbono. Paralelamente, a instituição atua no fortalecimento do turismo local com o programa Destinos Sustentáveis — iniciativa realizada em parceria com prefeituras (como Igarassu e Triunfo), o Sebrae e órgãos de cooperação internacional alemã para incentivar a gestão responsável e a preservação do patrimônio.

Inclusão social e compromisso com o futuro de Pernambuco

A democratização do conhecimento e o impacto social contínuo sempre nortearam a atuação do Senac. Desde a introdução de metodologias que respeitam o tempo do estudante, como o Método da Competência em 1985, até o fortalecimento do Programa Senac de Gratuidade (PSG) a partir de 2008, o foco na inclusão de pessoas de baixa renda permanece central. Entre 2022 e 2025, a instituição investiu mais de R$ 281 milhões na oferta de educação gratuita no Estado, somando mais de 44 mil matrículas via PSG.

Outro destaque é o programa Faculdade Aberta à Terceira Idade (FATI), voltado a pessoas acima de 60 anos. A atuação estende-se, ainda, em parcerias estratégicas com os poderes públicos, como o Programa Itinerário de Formação Técnica e Profissional (IFTP), em cooperação com o Governo Estadual para atender cerca de cinco mil alunos do Ensino Médio em 63 municípios.

Estrutura do Senac-PE - Jailton Jr./JC Imagem Estrutura do Senac-PE - Jailton Jr./JC Imagem Estrutura do Senac-PE - Jailton Jr./JC Imagem Estrutura do Senac-PE - Jailton Jr./JC Imagem

"O Programa Senac de Gratuidade é uma importante ferramenta de transformação social, oferecendo oportunidades concretas para que mais pessoas desenvolvam suas trajetórias profissionais e pessoais. A iniciativa também contribui para o desenvolvimento socioeconômico de Pernambuco, ao ampliar o número de profissionais qualificados para atender às demandas do mercado", enfatiza Bernardo.

Com sede física no Recife, Paulista, Vitória de Santo Antão, Caruaru, Garanhuns, Petrolina e Serra Talhada, 13 unidades móveis e novos investimentos em andamento — como a requalificação dos prédios no Complexo Recife e a implantação do CEP Jaboatão dos Guararapes —, o Senac reafirma sua contribuição para o desenvolvimento do estado. Somente em 2025, o Senac atuou em cerca de 125 municípios pernambucanos, registrando mais de 42 mil matrículas e alcançando a marca de 9,15 na nota de qualidade percebida pelos clientes, reforçando um legado educacional focado nas pessoas e no futuro do trabalho.

