Olimpíadas do Conhecimento estimulam autonomia e raciocínio dos alunos do Colégio CBV

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Competições incentivam raciocínio, criatividade e persistência e podem contribuir para a preparação dos estudantes para vestibulares e Enem

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Resolver um problema sem ter uma resposta pronta, testar caminhos, lidar com um erro e tentar novamente. Nas Olimpíadas do Conhecimento, o desempenho do estudante não depende apenas de dominar o conteúdo. As competições colocam os alunos diante de questões que exigem raciocínio, criatividade, autonomia e capacidade de tomar decisões em situações diferentes das encontradas nas avaliações tradicionais.

No Colégio CBV, a participação em olimpíadas é utilizada como uma das possibilidades de ampliar a experiência acadêmica dos estudantes. A proposta é fazer com que eles tenham contato com desafios que extrapolam o conteúdo trabalhado regularmente em sala de aula e desenvolvam habilidades que podem ser úteis tanto na trajetória escolar quanto em etapas posteriores da formação.

Coordenador de segmento do Ensino Fundamental (Anos Finais) e do Ensino Médio do Colégio CBV, Edilzo Filho destaca ao JC que as competições permitem aos estudantes experimentar situações em que nem sempre existe um caminho evidente para chegar à solução. "As competições científicas dão oportunidade de pensar fora da caixa e, com isso, habilidades como raciocínio lógico, criatividade e autoconfiança são desenvolvidas nos estudantes", afirma o profissional.

A experiência também envolve organização individual. Para participar das diferentes etapas, o estudante precisa estabelecer uma rotina de preparação e administrar o tempo dedicado aos estudos, conciliando a preparação específica com as demais atividades escolares. "Autonomia e gestão do tempo também merecem ser pontuadas, pois são habilidades essenciais que colaboram com os alunos que buscam ser protagonistas das suas conquistas olímpicas", avalia o coordenador.

Problemas exigem mais do que decorar conteúdos

Uma das diferenças entre as Olimpíadas do Conhecimento e uma avaliação convencional está no tipo de problema apresentado aos participantes. Embora o conteúdo estudado continue sendo a base para a resolução das questões, as competições podem exigir que o aluno faça relações entre diferentes conhecimentos e encontre estratégias para chegar à resposta.

Para Edilzo, esse processo amplia o contato dos estudantes com situações que exigem elaboração própria. Em vez de apenas identificar um conteúdo previamente trabalhado, o aluno precisa compreender o problema e decidir como enfrentá-lo. "Os problemas oriundos das olimpíadas costumam contemplar desafios de maior complexidade, exigindo do estudante um raciocínio claro e rápido em situações de pressão", conta Edilzo.

A experiência também coloca o estudante diante de problemas cuja resolução não aparece imediatamente. Esse tipo de situação pode estimular a busca por diferentes estratégias e levar o aluno a consultar outras fontes, conversar com professores e trocar informações com colegas. "O estímulo constante do pensar fora da caixa e da oportunidade de sair da sua zona de conforto para buscar soluções criativas para os desafios", explica o coordenador.

A diferença também aparece na preparação. Enquanto as avaliações regulares seguem os conteúdos e objetivos previstos para cada etapa escolar, as olimpíadas apresentam desafios específicos e podem levar o aluno a avançar sobre temas ou abordagens que não fazem parte da rotina da sala de aula.

No Colégio CBV, a participação em Olimpíadas de Conhecimento é utilizada como uma das possibilidades de ampliar a experiência acadêmica dos estudantes - Adriano Sobral/Especial para o JC

Erro também faz parte da preparação

Em uma competição, nem sempre o esforço empregado resulta em medalha ou classificação. Para os estudantes, lidar com uma questão que não conseguiram resolver ou com um resultado abaixo da expectativa também integra a experiência.

No Colégio CBV, segundo Edilzo, esse aspecto é trabalhado como parte do processo de aprendizagem. O resultado de uma competição pode servir como referência para identificar dificuldades e reorganizar a preparação para uma próxima oportunidade. "A participação numa competição não é a garantia de um resultado exitoso. A participação consciente vale muito para o crescimento pessoal de cada um deles", esclarece.

A ideia é que uma dificuldade específica não encerre o processo. Ao revisar uma prova, o estudante pode identificar os conteúdos em que teve problemas e avaliar quais pontos precisam ser reforçados. "Se um aluno não se saiu bem numa Olimpíada de Matemática agora, ele tem a oportunidade de verificar o que errou, o que falta ajustar no seu planejamento para que na próxima venha a conquista do resultado", pontua o coordenador. "O resultado é vindo com constância e uma rotina de estudos. É o que podemos chamar de superação", continua Edilzo.

Autonomia pode ultrapassar a sala de aula

A preparação para uma olimpíada exige que o estudante identifique lacunas no próprio conhecimento, procure informações e organize uma rotina de estudos. Esse movimento pode contribuir para o desenvolvimento de uma postura mais autônoma diante das atividades escolares.

Edilzo explica que, em determinados momentos, o aluno precisa recorrer a diferentes fontes e estabelecer trocas com professores e colegas até encontrar uma maneira de solucionar determinado problema. "Ele deixa de ser apenas o receptor e passa a definir 'o que estudar' e o 'como estudar'. Esse é o exercício da autonomia e do protagonismo que irá refletir em outras áreas da vida", assegura Edilzo.

Segundo o coordenador, o trabalho desenvolvido em sala serve de base para a preparação, mas os desafios olímpicos podem exigir outras competências. Em competições coletivas, por exemplo, a colaboração e a divisão de tarefas também fazem parte da experiência.

Esse conjunto de experiências pode ser aproveitado em outros momentos da trajetória acadêmica. A familiaridade com problemas complexos, a necessidade de organizar os estudos e a experiência de trabalhar sob pressão são aspectos que podem contribuir para etapas posteriores, embora não substituam a preparação específica exigida por cada processo seletivo.

Fachada do Colégio CBV - Crédito: Adriano Sobral

Experiência olímpica pode abrir caminhos acadêmicos

Além das habilidades desenvolvidas durante as competições, algumas universidades brasileiras passaram a considerar resultados obtidos em olimpíadas do conhecimento em processos de ingresso. A modalidade, conhecida como vagas olímpicas, permite que estudantes com determinadas conquistas concorram a vagas específicas em cursos de graduação, conforme critérios estabelecidos por cada instituição.

Entre as universidades citadas por Edilzo está a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que possui modalidades de ingresso relacionadas a conquistas em competições como a Olimpíada Brasileira de Física, a Olimpíada Nacional em História do Brasil e a Olimpíada Nacional de Ciências.

"Algumas universidades aceitam o desempenho obtido nas olimpíadas do conhecimento como forma de ingresso no ensino superior. Mas, para isso, o aluno precisa ter conquistado medalha em competições nacionais e/ou internacionais", explica Edilzo. Os processos podem contemplar diferentes áreas. Entre os cursos mencionados estão Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Administração, Odontologia e Sistemas de Informação.