Modelo pedagógico da Unit incentiva alunos logo cedo a resolverem problemas reais na prática

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Modelo integra proposta de formação, que tem como objetivo aproximar o estudante da realidade profissional desde o início da graduação

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Da autonomia à boa comunicação, do pensamento crítico à criatividade, além do espírito colaborativo e da capacidade de resolução de uma necessidade apresentada. Essas são algumas das principais competências valorizadas no mercado de trabalho que são estimuladas por meio do método de Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), afirma Ivanacha Carneiro, diretora acadêmica da Fits e Pró-reitora Acadêmica do Centro Universitário Tiradentes de Pernambuco (Unit). O modelo pedagógico centrado no estudante tem uma premissa que une a teoria e a prática, tornando o aluno o protagonista do processo de aprendizagem.

"Em vez de o aluno apenas receber conteúdos e posteriormente tentar aplicá-los, ele parte de um desafio ou problema real, pesquisa, trabalha de forma colaborativa, toma decisões e desenvolve uma solução, mobilizando conhecimentos e competências ao longo desse processo", detalha Ivanacha.

Na Unit, a metodologia é aplicada desde os primeiros períodos de diversos cursos, de forma que os estudantes tenham uma aprendizagem mais prática e significativa ao solucionarem demandas e desafios reais.

Na ABP, o professor estrutura uma trilha de aprendizagem que orienta os estudantes ao longo de todo o projeto - Jailton Jr./JC Imagem A metodologia ABP é aplicada desde os primeiros períodos para que os estudantes tenham uma aprendizagem mais prática e significativa - Jailton Jr./JC Imagem Estudantes da Unit focam na resolução de desafios reais para otimizar o aprendizado - Jailton Jr./JC Imagem

Na turma de Administração, por exemplo, os alunos recebem uma demanda real de uma empresa parceira e, a partir desse desafio, o professor estrutura uma trilha de aprendizagem que orienta os estudantes ao longo de todo o projeto, exemplifica a pró-reitora acadêmica da Unit. "Divididos em grupos, eles se debruçam sobre o problema apresentado, buscando compreender a situação, pesquisar o comportamento dos consumidores, analisar dados, discutir alternativas e desenvolver uma proposta de solução para, por exemplo, melhorar a experiência dos clientes", detalha.

Ao final, os grupos apresentam suas propostas. "Nesse processo, os conteúdos de diferentes áreas deixam de ser trabalhados de forma isolada e passam a ser aplicados de maneira integrada na resolução de uma situação concreta", ressalta Ivanacha.

Para a pró-reitora acadêmica da Unit, o diferencial dessa metodologia se dá pelo aprendizado por meio das investigações, tomadas de decisões, trabalho em equipe e apresentações de soluções. Ela reforça que, dessa forma, o conhecimento deixa de ser apenas algo que precisa ser memorizado e passa a ser utilizado para resolver situações concretas.

A ABP na Unit permite que os alunos desenvolvam projetos práticos e colaborativos, aplicando os conhecimentos de forma crítica e aprofundada - Artur Borba/JC Imagem O Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE) oferece laboratórios para o aprendizado dos alunos da área de saúde - UNIT / DIVULGAÇÃO A Unit-PE firma parcerias para apoiar a formação dos novos alunos e permitir a disponibilidade de serviços à comunidade. - Divulgação/Unit-PE A Clínica-Escola Integrada da Unit-PE possibilita o atendimento à população em especialidades como fisioterapia - Divulgação/Unit-PE A Unit-PE firma parcerias para apoiar a formação dos novos alunos e permitir a disponibilidade de serviços à comunidade - Divulgação/Unit-PE

Na ABP, o professor muda de papel, mas também é beneficiado. De acordo com Ivanacha, o especialista deixa de ser exclusivamente o transmissor de conteúdo e passa a atuar como mediador, orientador e mentor do processo. Para isso, precisa de planejamento e acompanhamento mais próximos, mas também pode observar de maneira mais clara como os estudantes estão construindo o conhecimento, quais dificuldades apresentam e quais competências estão desenvolvendo.

A metodologia é aplicada tanto na modalidade presencial quanto na educação a distância (EaD). Contudo, no formato remoto, a experiência precisa ser adaptada. "No EaD, a tecnologia passa a ter um papel ainda mais importante para viabilizar essa experiência. Ferramentas digitais, ambientes virtuais de aprendizagem, encontros síncronos, atividades colaborativas e recursos de inteligência artificial podem ser utilizados para organizar as etapas dos projetos, facilitar a interação entre os estudantes e aproximar a experiência acadêmica de situações profissionais", detalha a pró-reitora.

Ivanacha ressalta que a ABP é uma mudança de cultura na educação superior: "Não se trata simplesmente de trocar uma aula expositiva por um projeto. Existe uma intencionalidade pedagógica por trás de cada desafio: o projeto precisa levar o estudante a pesquisar, aplicar conhecimentos, trabalhar em equipe, tomar decisões, receber feedback e refletir sobre aquilo que está aprendendo."

Aproximação do estudante com a realidade profissional

Diogo Galvão, diretor geral da Fits e reitor da Unit, ressalta que a ABP é parte da estratégia de inovação pedagógica, um dos pilares da instituição. Outros pontos estruturantes são a formação conectada com a realidade profissional e a conexão com o ecossistema de inovação e com a sociedade pernambucana.

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"Entendemos que o ensino superior precisa preparar o estudante não apenas para conhecer uma profissão, mas para resolver problemas, tomar decisões, trabalhar em equipe e lidar com situações novas. E no Recife, estamos inseridos em um ambiente muito rico de empresas, startups, instituições públicas e organizações sociais. Isso cria oportunidades para que a Unit seja não apenas um lugar onde o conhecimento é transmitido, mas também onde soluções são construídas", detalha.

Um dos projetos desenvolvidos pelos estudantes e que beneficia a comunidade local foi o Projeto Trevo, criado a partir da preocupação com o impacto do crescimento das apostas online e o endividamento associado aos jogos. O case de estudantes do primeiro período de Análise e Desenvolvimento de Sistemas conquistou o 1º lugar no DemoDay KickOff em 2025.1, promovido pelo Porto Digital.

O reitor da instituição defende que o impacto social na comunidade local não deve ser tratado como algo separado da formação acadêmica, destacando que o projeto não tem a obrigação de entregar uma solução comercial para uma empresa, mas sim de gerar aprendizagem. Ele reforça, ainda, que o estudante aprende melhor quando compreende o contexto em que sua profissão está inserida e percebe que aquilo que aprende pode produzir uma transformação concreta.

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Diogo também ressalta que a proposta pedagógica de toda instituição deve ser acompanhada pela infraestrutura. Para ele, não faz sentido propor uma formação baseada em prática, projetos, inovação e resolução de problemas e oferecer ao estudante apenas uma estrutura tradicional de sala de aula.

Por isso, a Unit investe em ambientes de aprendizagem, laboratórios e tecnologia, além de estruturas específicas para as diferentes áreas de formação. "A sede da Unit, na Imbiribeira, foi concebida com ambientes e laboratórios modernos, espaços para desenvolvimento de projetos, estúdio para gravação de vídeos e podcasts e coworking para estudantes, egressos ou parceiros", afirma o reitor da instituição. Na área de Tecnologia, por exemplo, há uma relação com o Porto Digital e outras organizações que potencializa as possibilidades de experiências práticas e desenvolvimento de projetos.

A parceria entre a Unit e o Porto Digital está gerando novas oportunidades para estudantes no mercado de tecnologia, destacando-se como um modelo eficaz de integração entre a formação acadêmica e a indústria. - Divulgação/Unit-PE

Diogo destaca, ainda, a importância do acesso à tecnologia e às ferramentas que o profissional encontrará no mercado. "Nesse sentido, temos uma parceria com a Microsoft, que amplia o acesso dos nossos estudantes ao ecossistema de soluções da empresa e a recursos que apoiam tanto a aprendizagem quanto a produtividade acadêmica e profissional. Isso permite que o aluno tenha contato, durante sua formação, com ferramentas digitais que fazem parte da realidade de muitas organizações", detalha. "Estamos preparando esse estudante para um mercado no qual a inteligência artificial estará presente em praticamente todas as profissões."

O reitor enfatiza que um bom profissional, que teve acesso a uma boa infraestrutura e uma educação de qualidade, sabe utilizar tecnologia, dados e inteligência artificial de maneira crítica, ética e produtiva, para pesquisar, analisar informações, desenvolver projetos, construir soluções e aumentar sua capacidade de resolver problemas.

"Portanto, quando falamos da estrutura da Unit, estamos falando de uma combinação entre infraestrutura física, tecnologia, conectividade, ferramentas digitais, inteligência artificial e conexão com o mercado. É essa combinação que dá sustentação a uma metodologia como a Aprendizagem Baseada em Projetos", finaliza.



Medicina nota máxima no MEC

Com nota máxima no MEC (nota 5) e metodologia focada na prática desde os primeiros períodos, a Faculdade Tiradentes (FITS), localizada em Goiana, integrante do Grupo Tiradentes, oferece o curso de Medicina com o objetivo de fortalecer a saúde pública regional ao formar médicos, oferecer programas de residência em cinco áreas centrais e viabilizar intercâmbios em instituições renomadas. Outro destaque é a possibilidade do aluno fazer intercâmbio fora do país para ampliar seus conhecimentos e práticas. São oportunidades de estágios no Cambridge Health Alliance (Boston), Hospital Alemão Oswaldo Cruz (São Paulo) e Pronto Baby (Rio de Janeiro).