Jaboatão Prepara amplia futuro de estudantes com mais formação para ingresso em ETEs e IFPE
A proposta é ampliar o acesso à educação profissional e oferecer melhores condições para que eles disputem as vagas das instituições de ensino técnico
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A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes reforça, em 2026, o Jaboatão Prepara, curso focado nos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental da rede municipal interessados em continuar a formação, com ingresso nas Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) e no Instituto Federal de Pernambuco (IFPE). Neste ano, 2.200 alunos fazem parte do projeto, o equivalente a cerca de 40% dos jovens matriculados no 9º ano da Rede Municipal.
O programa instituído por lei, desde 2023, oferece aulas de Língua Portuguesa e Matemática e orienta os estudantes sobre os cursos disponíveis nas escolas técnicas do Jaboatão dos Guararapes e de municípios vizinhos. A proposta é ampliar o acesso à educação profissional e oferecer melhores condições para que eles disputem as vagas das instituições de ensino técnico.
O prefeito Mano Medeiros ressalta que o Jaboatão Prepara representa um investimento no futuro da cidade, que tem mais opções de seguir os estudos. “Estamos criando a oportunidade para que nossos alunos tenham acesso a uma formação cada vez melhor para que possam disputar, em igualdade de condições, uma vaga nas escolas técnicas e no IFPE”. Mano Medeiros argumenta que investir na educação é abrir portas e ampliar as possibilidades na vida dos jovens, que vão construir o Jaboatão do futuro, destacou.
Descentralização
As atividades acontecem aos sábados, das 8h às 12h, em seis polos distribuídos pelas diferentes regionais do município: Escola Técnica Estadual Professor Maximiano Accioly Campos (ETEMAC), Escola Municipal Nova Visão, Escola Municipal Barão de Muribeca, Escola Municipal Oscar Moura, Escola Municipal Vereador Antônio Januário e Escola Municipal Professora Cândida Maciel.
O curso começou em maio e segue até dezembro, totalizando 25 sábados de atividades. Cerca de 100 profissionais atuam no programa, entre professores, auxiliares de serviços gerais, merendeiras e porteiros.
Para a secretária Municipal de Educação, Michely Almeida, o Jaboatão Prepara permite que os estudantes tenham mais condições para disputar vagas para as melhores instituições públicas disponíveis na Região Metropolitana. O programa é uma espécie de investimento na jornada escolar e representa a ampliação das oportunidades de futuro para os jovens e adolescentes da rede municipal.
“O Jaboatão Prepara nasceu para fortalecer sonhos e abrir caminhos, preparando nossos estudantes para o ingresso nas Escolas Técnicas Estaduais e nos Institutos Federais, ampliando horizontes e criando novas possibilidades de vida através da educação”, conta Michely Almeida.
Os estudantes fazem bom uso da iniciativa. O percentual médio de aprovação do Jaboatão Prepara é de 65% nas seleções para ETEs e IFPE. A Secretaria Municipal de Educação também identifica avanços nos níveis de proficiência dos estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental em Língua Portuguesa e Matemática, aferidos por avaliações externas, como o Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (SAEPE) e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).
Além do conteúdo das disciplinas, o programa ajuda os estudantes a conhecer as opções de cursos e instituições disponíveis na região. Com conhecimento, eles podem identificar áreas de interesse e fazer escolhas mais conscientes sobre a continuidade dos estudos.
“Nosso objetivo é oferecer um ensino cada vez mais qualificado e, ao mesmo tempo, mostrar ao estudante as possibilidades que existem depois do 9º ano. Essa é uma etapa importante da vida escolar, e queremos que nossos jovens tenham acesso às informações e ao conhecimento necessários para dar o próximo passo”, explica Anderson Dias, coordenador-geral do Jaboatão Prepara.
Com 2.200 participantes em 2026, o programa amplia as ações da Prefeitura voltadas ao fortalecimento da aprendizagem e à continuidade dos estudos, aproximando os estudantes da rede municipal das oportunidades oferecidas pela educação profissional.