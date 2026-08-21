Ensino bilíngue para conquistar um lugar no mundo: GGE aposta no ensino de inglês com continuidade e propósito

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Proposta do colégio conecta estudantes à língua inglesa a partir do Infantil 3, adaptando o ensino de acordo com cada fase escolar

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Mais que um programa de inglês, o projeto Mundi representa uma visão de formação para as oportunidades que os estudantes terão ao longo da vida. É assim que Brenda Couceiro, Gestora de Línguas e Educação Internacional do Colégio GGE (Grupo Gênese de Ensino), resume o programa que desenvolve a fluência na segunda língua e o pensamento crítico para os padrões internacionais, além de preparar os estudantes para o ingresso em instituições do exterior.

"O Mundi foi pensado como uma trajetória. A ideia é que o inglês acompanhe o aluno durante toda a sua formação, mas de uma maneira adequada a cada idade e a cada momento escolar", explica Brenda. "Não é simplesmente ensinar mais inglês em cada etapa. A proposta muda conforme a maturidade do aluno e aquilo que ele precisa desenvolver naquele momento", acrescenta.

Para a gestora, o grande diferencial do programa Mundi é justamente a visão de continuidade. "Muitas vezes, o inglês aparece na escola como uma disciplina, mas o Mundi foi pensado para ser uma jornada. Existe uma preocupação em fazer com que o aluno não apenas aprenda o idioma, mas consiga utilizá-lo de verdade. E, principalmente, que ele perceba o inglês como uma possibilidade de acesso ao mundo", reforça.

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O programa conta com materiais da Macmillan Education, uma renomada editora global e provedora de soluções educacionais. "A Macmillan tem uma atuação internacional muito forte e oferece materiais e recursos que acompanham diferentes níveis de desenvolvimento do aluno. Para nós, é importante ter uma parceria que traga uma perspectiva realmente internacional para dentro da escola e que acompanhe a evolução do estudante ao longo da sua formação", destaca Brenda.

Brenda ressalta que o processo vai além do ensino de vocabulário e gramática, especialmente no Programa Bilíngue - primeira etapa do programa. "A criança pode, por exemplo, desenvolver um projeto, investigar um tema, trabalhar uma experiência ou produzir alguma coisa utilizando o inglês. Isso torna a aprendizagem muito mais significativa, porque ela percebe que o inglês não existe apenas dentro da aula de inglês. Ele é uma ferramenta para aprender outras coisas também", detalha.

Como o programa Mundi acompanha cada etapa da formação

Do Infantil 3 ao 5º ano, estudantes do GGE participam do Programa Bilíngue, no qual a criança vivencia o inglês de forma mais natural e contextualizada. As atividades acontecem dentro da rotina escolar, no horário regular, com carga horária de cinco horas semanais.

Nas turmas do 6º ao 8º ano, a vez é do English Flow, com uma proposta de continuidade e aprofundamento. Nessa fase, há três aulas semanais de inglês. A partir do 9º ano, é introduzido de forma mais direta o projeto de internacionalização, preparando o aluno para diferentes projetos de futuro, inclusive para aqueles que desejam fazer uma graduação no exterior.

Brenda Couceiro, Gestora de Línguas e Educação Internacional do Colégio GGE, e Charles Hodges, Gestor de Internacionalização do GGE, têm papel importante no projeto Mundi - Renato Souza/JC Imagem

Brenda explica que, no Ensino Médio, a proposta bilíngue passa a estar muito ligada ao projeto acadêmico de cada aluno. Isso significa que a carga horária e a organização acompanham as demandas do objetivo de cada caso.

"O mais importante é que existe uma sequência. O aluno vai aumentando sua exposição ao idioma e, ao mesmo tempo, passa a utilizar o inglês para objetivos cada vez mais complexos", ressalta a gestora.

Ingresso no Ensino Superior fora do Brasil

A gestora reforça que o Mundi foi pensado para contemplar diferentes projetos de vida: os alunos que não querem ingressar no Ensino Superior fora do Brasil têm uma formação consistente para alcançar a fluência, enquanto os que pretendem estudar no exterior contam com um planejamento voltado para esse objetivo.

"A internacionalização, porém, não é algo que começa do zero no 9º ano. Ela é construída ao longo da trajetória. E o projeto de cada aluno pode ir amadurecendo conforme ele conhece melhor as possibilidades que tem", acrescenta.

O projeto Graduação no Exterior é dividido em três etapas: o Pre-Counseling (no 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio); o Test Prep (no 2º ano do Ensino Médio); e o Academic Counseling (no 3º ano do Ensino Médio).

Charles Hodges, Gestor de Internacionalização do GGE, apresenta o projeto às turmas do 8º ano - futuras turmas de 9º ano - no final do ano letivo para convidar os interessados em estudar fora do Brasil.

De acordo com o gestor, no Pre-Counseling, que consiste em encontros quinzenais, geralmente presenciais e em inglês, a conversa aborda vários tópicos relacionados ao processo e à vida nas universidades do exterior.

Ele afirma que essa fase é focada no planejamento do que o aluno pode fazer ao longo do 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ano do Ensino Médio para fortalecer o currículo e chegar bem preparado à fase de aplicação.

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Já no Test Prep, que acontece no 2º ano do Ensino Médio, o foco é na preparação para os quatro principais testes envolvidos no processo. "O SAT [Scholastic Aptitude Test] e o ACT [American College Testing] são duas provas que algumas universidades estadunidenses exigem, como se fosse um 'Enem americano'", detalha Charles.

A última fase do projeto, o Academic Counseling, acontece no 3º ano do Ensino Médio. Nesta etapa, o aluno tem acompanhamento individualizado. "Ficamos em contato tanto com o estudante quanto com a família para trabalhar o plano de aplicação. Analisar os cursos, as universidades, os países, se há bolsa de estudos ou se os custos cabem no orçamento familiar e o que mais é necessário para ingressar", explica o gestor.

O GGE acompanha todo o processo: os prazos, a documentação, as cartas de recomendação, as redações que o aluno tem que escrever. "E, quando começam a chegar as propostas, fazemos reunião com a família para analisar. Pleitear mais bolsas, se for necessário. Então, é um acompanhamento bem individualizado e cuidadoso”, acrescenta.

Entre os fatores analisados para o ingresso estão o histórico escolar, cartas de recomendação, testes e redações. "Essa abordagem é muito comum nos Estados Unidos e no Canadá. Porém, basicamente, cada universidade tem o seu caminho. Existem algumas nas quais é possível aplicar com a nota do Enem, mas ainda são relativamente poucas as instituições fora de Portugal", complementa. O gestor destaca que, embora haja a preparação para estudar no exterior, os alunos não abdicam de provas importantes no Brasil, como o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Charles afirma que um dos pilares desse processo é ensinar o estudante a ser independente, demonstrando várias ferramentas de busca. "Quero que o aluno tenha a autonomia de ir lá e procurar e descobrir universidades bacanas. Não quero que dependa de mim, nem tenho como conhecer todas as instituições do mundo, ninguém consegue. Mas eu posso demonstrar o que usamos para as universidades dos Estados Unidos, por exemplo. Com isso, é construída uma lista, como eu costumo dizer, a quatro mãos."

O gestor destaca que o último ciclo de aprovações foi ainda mais significativo: "O projeto tem resultados excepcionais, como a admissão de um dos nossos alunos no MIT [Massachusetts Institute of Technology, universidade de prestígio nos EUA]. Apenas dois brasileiros ingressaram neste ano, e um deles foi preparado por nós. Também tivemos uma aprovação recente com bolsa de 100% na University College London, uma das melhores do Reino Unido. Isso é muito especial para nós e para esses estudantes que vão seguir os sonhos deles em universidades de prestígio internacional."

E é dessa forma, acompanhando de perto cada aluno, que o GGE prepara profissionais para qualquer lugar do mundo. "No final, o que queremos é que o aluno tenha escolha. Que ele possa decidir, no futuro, se quer estudar no Brasil ou fora, trabalhar em uma empresa nacional ou internacional, viajar, fazer uma pesquisa, acessar conteúdos de outros países. Quanto mais preparado ele estiver, mais possibilidades ele terá para escolher o próprio caminho", finaliza Brenda.