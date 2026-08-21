Criar, checar e decidir: a abordagem ética da Escola Eleva Recife sobre a Inteligência Artificial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Instituição destaca a importância de compreender os limites da IA, além de identificar vieses e desenvolver pensamento crítico diante das respostas

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Em um mundo cada vez mais conectado com a tecnologia, lidar com ferramentas como a inteligência artificial (IA) tende a dividir opiniões. Enquanto algumas pessoas a tratam como inimiga, outras a classificam como aliada. Para a Escola Eleva Recife, a missão foge dessa dicotomia: não basta "saber usar a IA", o que realmente importa é desenvolver o pensamento crítico diante dela.

Na instituição, a inteligência artificial é abordada como parte de um processo de letramento tecnológico, que envolve compreender como a tecnologia funciona, mapear seus alcances e pontos fracos, identificar vieses, checar informações e refletir sobre as implicações éticas de seu uso.

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"Preparamos os alunos para uma realidade que já faz parte de suas vidas. A inteligência artificial não deve ser tratada apenas como uma habilidade técnica ou como algo que eles aprenderão a utilizar profissionalmente no futuro", explica Eduardo Lima, coordenador do Fundamental I da Escola Eleva Recife.

Para o coordenador, esse processo forma pessoas capazes de trabalhar com a tecnologia sem se tornarem dependentes dela, mantendo a capacidade de pensar criticamente, fazer boas perguntas, avaliar informações e assumir responsabilidade por suas próprias escolhas.

Eduardo Duds, coordenador do Fundamental I da Escola Eleva Recife, afirma que incluir a IA no processo de aprendizagem forma pessoas capazes de trabalhar com a tecnologia sem se tornarem dependentes dela - Adriano Sobral/JC Imagem

Integrada ao currículo de Creative Technology do 1º ao 9º ano, a iniciativa se divide em quatro eixos: Mídia, Maker/Product Design, Programação/Pensamento Computacional e Letramento Digital. Usando metodologias de design, os alunos investigam, criam e solucionam problemas reais, tratando a tecnologia como ferramenta de aprendizado, e não como o objetivo final.

"É importante que os alunos compreendam a finalidade de cada atividade e o que se espera que eles desenvolvam com ela. Em alguns contextos, a IA pode ser uma ferramenta de apoio; em outros, seu uso comprometeria justamente o processo de aprendizagem que queremos estimular", pontua Eduardo.

Adequadas a cada faixa etária, as atividades levam os alunos a entender a IA, testar seus recursos e, sobretudo, questionar os resultados obtidos. O foco é checar fontes, apontar falhas ou vieses e compreender que as respostas automatizadas exigem análise crítica. O tema ganha reforço em outubro com o Day of AI — evento do MIT promovido pela escola que vai além da simples aplicação prática da tecnologia.

"O trabalho é progressivo e considera a faixa etária e o nível de maturidade dos alunos. Com os mais novos, o foco está principalmente em desenvolver uma compreensão inicial sobre o que é a inteligência artificial, como ela pode ser utilizada e por que é importante não assumir que tudo o que uma tecnologia produz está necessariamente correto", acrescenta o coordenador.

Estrutura da Escola Eleva Recife - Adriano Sobral/Especial para o JC Estrutura da Escola Eleva Recife - Adriano Sobral/Especial para o JC Estrutura da Escola Eleva Recife - Adriano Sobral/Especial para o JC

Eduardo explica que, à medida que os alunos avançam, é possível aprofundar questões como vieses, confiabilidade das informações, autoria, privacidade, ética e os impactos da inteligência artificial na sociedade e na própria construção do conhecimento. "A ideia é que a complexidade das discussões acompanhe o desenvolvimento dos estudantes, sem antecipar pautas para as quais eles ainda não tenham repertório para refletir", ressalta.

A ética é o ponto central dessa abordagem. Ao entenderem que os sistemas de IA aprendem com dados e podem reproduzir falhas e preconceitos, os alunos refletem sobre escolhas e responsabilidade. O objetivo é somar a tecnologia ao aprendizado, sem jamais anular a capacidade humana de pensar, criar, questionar e decidir.

"É necessário saber questionar, avaliar e verificar aquilo que a inteligência artificial produz, em vez de aceitar suas respostas como verdade. Mais do que aprender a usar ferramentas de IA, o aluno precisa desenvolver a capacidade de julgar quando, por que e como utilizá-las", reforça o coordenador.

Preparação para o mundo tecnológico além da IA

Eduardo destaca que a preparação dos estudantes para esse mundo tecnológico não está restrita aos momentos específicos sobre tecnologia. "Está presente no desenvolvimento de habilidades que continuam sendo fundamentais, independentemente de quais ferramentas estarão disponíveis no futuro: pensamento crítico, criatividade, comunicação, colaboração, resolução de problemas, autonomia e letramento midiático e digital", afirma.

Entre as práticas, o coordenador destaca o trabalho para ajudar os alunos a compreender como a informação circula, avaliar a confiabilidade de diferentes fontes, reconhecer desinformação, identificar diferentes perspectivas e entender como os meios digitais influenciam a forma como as pessoas se informam e se relacionam.

"Também buscamos criar situações em que os alunos precisem investigar, lidar com diferentes fontes de informação, construir argumentos, tomar decisões e refletir sobre as consequências de suas escolhas. Afinal, quanto mais poderosas ficam as ferramentas, mais importante se torna aquilo que o aluno consegue pensar, questionar e decidir por conta própria", acrescenta.

Estrutura da Escola Eleva Recife - Adriano Sobral/Especial para o JC Estrutura da Escola Eleva Recife - Adriano Sobral/Especial para o JC Estrutura da Escola Eleva Recife - Adriano Sobral/Especial para o JC

Para a Escola Eleva Recife, é essencial acompanhar as transformações do mundo tecnológico a partir de uma pergunta central: "como essa tecnologia pode ampliar a aprendizagem dos alunos, e não simplesmente tornar uma tarefa mais rápida?".

Dessa forma, a instituição se posiciona sem competir com a tecnologia ou fingir que ela não existe. "Nosso papel é ajudar os alunos a desenvolver o repertório e o pensamento crítico necessários para utilizá-la de maneira consciente, ética e responsável", finaliza Eduardo.

