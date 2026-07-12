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Prouni recebe inscrições até este domingo (12) para o 2º semestre de 2026

O procedimento é feito somente online, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior na parte do Prouni, com bolsas integrais e parciais

Por Agência Brasil Publicado em 12/07/2026 às 18:02
Para se inscrever no Prouni, o candidato precisa ter realizado pelo menos uma das duas &uacute;ltimas edi&ccedil;&otilde;es do Enem
Para se inscrever no Prouni, o candidato precisa ter realizado pelo menos uma das duas últimas edições do Enem - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

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As inscrições para o processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) do segundo semestre terminam às 23h59 deste domingo (12), no horário de Brasília.

O procedimento deve ser feito exclusivamente online, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior na parte do Prouni.

O candidato deverá optar por concorrer às bolsas destinadas à ampla concorrência ou àquelas destinadas às pessoas com deficiência (PCD) e autodeclaradas indígenas, pardas ou pretas.

O Ministério da Educação publicou um passo a passo para ajudar os interessados a realizar a inscrição. Confira aqui.

Bolsas de estudo

O programa oferece bolsas de estudo integrais – que cobrem 100% do valor da mensalidade – e parciais (50% do valor da mensalidade) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de ensino superior.

Para concorrer à bolsa integral, os candidatos devem ter renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa.

Já a bolsa parcial é destinada a candidatos com renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa.

Nesta edição, o programa oferta mais de 471 mil bolsas de estudos parciais e integrais, em 380 cursos de 879 instituições privadas de ensino superior, no segundo semestre de 2026.

Quem pode se inscrever

Para se inscrever, é necessário:

  • ter ensino médio completo;
  • ter participado das edições de 2024 ou de 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem);
  • ter obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas do exame, sem ter zerado a redação.

Além disso, os candidatos precisam atender a pelo menos uma das seguintes condições:

  • ter feito o ensino médio integralmente em escola da rede pública;
  • ter feito o ensino médio como bolsista integral ou bolsista parcial em instituição privada;
  • ter mesclado o ensino médio entre escola pública e privada.
  • ser uma pessoa com deficiência como previsto na legislação;
  • ser professor ativo da rede pública de ensino que queiram cursar licenciatura ou pedagogia. Para esses docentes, não é exigido o limite de renda que se aplica aos demais candidatos

Quem participou do Enem na condição de treineiro, ou seja, para autoavaliação antes mesmo de concluir o ensino médio não pode se inscrever no Prouni 2026.

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Classificação

Para fins de classificação e eventual pré-seleção no processo seletivo, será adotada a melhor nota que o participante do Prouni teve no Enem.

A classificação ainda observará a modalidade de concorrência escolhida na inscrição pelo candidato, por curso, turno, local de oferta e instituição, além de considerar se o candidato concorre em ampla concorrência ou às bolsas destinadas à implementação de políticas afirmativas.

Resultado

Mesmo com o prazo de inscrições prorrogado para até este domingo, as demais etapas do programa federal não foram alteradas.

Confira abaixo o cronograma oficial do Prouni 2026/2:

  • inscrições: 7 a 12 de julho;
  • resultado 1ª chamada: 15 de julho;
  • comprovação das informações da inscrição dos pré-selecionados na 1ª chamada: 15 a 24 de julho;
  • resultado da 2ª chamada:?5 de agosto;
  • comprovação das informações da inscrição dos pré-selecionados na 2ª chamada:?5 a 14 de agosto;
  • lista de espera:?26 e 27 de agosto;
  • resultado da lista de espera:?1º de setembro.

Prouni

O Programa Universidade?para?Todos tem como?público-alvo o estudante?brasileiro?sem diploma de curso superior.

Os processos seletivos do Prouni ocorrem duas vezes ao ano, com oportunidades para ingresso no primeiro e no segundo semestre letivos.

?Para mais informações sobre as regras do processo seletivo Prouni do segundo semestre deste ano estão no edital (nº 51/2026).

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