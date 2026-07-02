Pernambuco abre mais de 8 mil vagas para cursos técnicos gratuitos
Inscrições são gratuitas e destinadas a quem já concluiu o ensino médio; oportunidades estão distribuídas em várias cidades; assista à reportagem
A Secretaria de Educação de Pernambuco abriu inscrições para mais de 8 mil vagas em cursos técnicos subsequentes destinados a estudantes que já concluíram o ensino médio. As oportunidades estão disponíveis em municípios como Caruaru, Belo Jardim e Santa Cruz do Capibaribe.
Os cursos são gratuitos, não possuem limite de idade e têm duração de um ano e seis meses. As inscrições devem ser feitas pelo site www.educacao.pe.gov.br, com vagas em áreas como Administração, Química, Segurança do Trabalho, Design Gráfico, Redes de Computação, Rádio, TV e Internet, além de Produção de Áudio e Vídeo.
Confira a reportagem completa no vídeo.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais