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Pedreiro morre após muro desabar durante trabalho em Tupanatinga, no Agreste

José Rogério Nunes Bezerra, de 44 anos, trabalhava sozinho quando foi atingido pela estrutura; assista à reportagem completa abaixo

Por TV Jornal Interior Publicado em 02/07/2026 às 12:03
José Rogério Nunes Bezerra morreu em serviço
José Rogério Nunes Bezerra morreu em serviço - TV Jornal Interior

José Rogério Nunes Bezerra, de 44 anos, conhecido como Neguinho, morreu após um muro desabar sobre ele no fim da tarde de terça-feira, em Tupanatinga, no Agreste. Pedreiro, ele estava trabalhando sozinho no momento do acidente, segundo familiares.

Muito conhecido na comunidade, Neguinho deixa esposa, uma filha adolescente, irmãos e a mãe. Parentes o descrevem como um profissional respeitado e querido por todos. As circunstâncias do desabamento deverão ser apuradas pelas autoridades.

Confira a reportagem completa no vídeo.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

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