Barragem do Prata volta a sangrar e supera capacidade máxima no Agreste
Reservatório atingiu 101,43% da capacidade; Compesa afirma que liberação da água é controlada e não oferece riscos; assista à reportagem
A Barragem do Prata, responsável pelo abastecimento de municípios do Agreste pernambucano, voltou a sangrar após atingir 101,43% da capacidade. O fenômeno também foi registrado nos anos de 2022, 2023 e 2025, segundo informações da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).
De acordo com a Compesa, a água excedente é liberada de forma controlada para o Rio Una, sem risco para as comunidades ribeirinhas. Apesar do reservatório cheio e do reforço da Adutora do Agreste com águas do Rio São Francisco, o abastecimento em Caruaru continua sendo realizado por meio de rodízio.
Confira a reportagem completa no vídeo.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais