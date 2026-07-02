Barragem do Prata volta a sangrar e supera capacidade máxima no Agreste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Reservatório atingiu 101,43% da capacidade; Compesa afirma que liberação da água é controlada e não oferece riscos; assista à reportagem

A Barragem do Prata, responsável pelo abastecimento de municípios do Agreste pernambucano, voltou a sangrar após atingir 101,43% da capacidade. O fenômeno também foi registrado nos anos de 2022, 2023 e 2025, segundo informações da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).

De acordo com a Compesa, a água excedente é liberada de forma controlada para o Rio Una, sem risco para as comunidades ribeirinhas. Apesar do reservatório cheio e do reforço da Adutora do Agreste com águas do Rio São Francisco, o abastecimento em Caruaru continua sendo realizado por meio de rodízio.

Confira a reportagem completa no vídeo.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais