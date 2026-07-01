INSS reforça exigência de biometria para concessão de benefícios
Atualização cadastral deve ser feita pelos canais oficiais do governo; segurados devem redobrar atenção para evitar golpes; assista à reportagem
A exigência do cadastro biométrico para a concessão de benefícios do INSS tem como objetivo reforçar a segurança e evitar fraudes. A atualização deve ser realizada pelos canais oficiais, como o portal Gov.br, e os segurados devem ficar atentos para não informar dados pessoais em sites ou links suspeitos.
Há exceções para alguns grupos, como idosos e moradores de áreas de difícil acesso, que poderão utilizar outros meios de atualização. Segundo a orientação, a falta de regularização do cadastro pode impedir a concessão ou até provocar a suspensão do benefício.
Confira a reportagem completa no vídeo.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais