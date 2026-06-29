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São João de Caruaru encerra edição de 2026 com shows de Thiaguinho, Gusttavo Lima e Xand Avião

Última noite da festa reuniu milhares de pessoas no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga e já deixa expectativa para 2027; veja a reportagem

Por TV Jornal Publicado em 29/06/2026 às 10:50
Encerramento do São João 2026 em Caruaru: Eventos, Artistas e Expectativas para 2027
Encerramento do São João 2026 em Caruaru: Eventos, Artistas e Expectativas para 2027 - TV Jornal

O São João de Caruaru chegou ao fim na noite deste sábado com uma programação que reuniu grandes nomes da música no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga. Thiaguinho, Gusttavo Lima e Xand Avião comandaram os shows de encerramento da festa, que mais uma vez atraiu um grande público.

Além das apresentações, a última noite também contou com um projeto de forró gigante, reforçando a valorização da cultura popular. Com o encerramento oficial da edição de 2026, a expectativa agora se volta para a programação do São João de 2027.

Confira a reportagem completa no vídeo.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

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