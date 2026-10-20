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HospitalMed 2026

Por JC Publicado em 21/10/2026 às 8:08 | Atualizado em 21/10/2026 às 8:08
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Debate da Super Manhã:A saúde está em constante transformação, e acompanhar essas mudanças é fundamental para aprimorar a gestão e a qualidade da assistência aos pacientes. A HospitalMed 2026 começa nesta quarta-feira (21), no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, reunindo profissionais e empresas para apresentar soluções e discutir tendências que estão transformando o setor, com destaque para a tecnologia, a inovação e a eficiência dos serviços de saúde.

No debate desta terça-feira (20), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre produtos, equipamentos, serviços e avanços tecnológicos na área da saúde, além das novidades e da programação da HospitalMed, considerada a maior feira de negócios em saúde do Norte e Nordeste do Brasil.

Participam o presidente da Feira de negócios HospitalMed, Rodrigo da Fonte; o CEO da Star Health Innovation, Marcelo Barbosa; e o especialista em inovação e propriedade intelectual, Paulo Coelho Vieira.

 

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