fechar
Podcasts | Notícia

Dia sem carro: o pernambucano está preparado para deixar o carro em casa?

Por JC Publicado em 22/09/2026 às 12:04
DEBATE
DEBATE - DEBATE
Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Debate da Super Manhã: O Dia Mundial Sem Carro, celebrado nesta terça-feira, 22 de setembro, convida a repensar a forma como os pernambucanos se deslocam diariamente. Em meio a congestionamentos, desafios no transporte público e no transporte por aplicativos, além da dependência do automóvel, a data coloca em debate alternativas como a bicicleta e a caminhada para uma mobilidade urbana mais eficiente e sustentável.

No debate desta terça-feira (22), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre a integração entre os diferentes meios de locomoção, o custo dos deslocamentos e os desafios para conciliar mobilidade e sustentabilidade nas vias públicas, reduzindo a dependência dos veículos particulares.

Participam o gerente de desenvolvimento estratégico e comunicação do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Pernambuco (Urbana-PE), Bernardo Braga; o gerente regional de operação da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) do Recife, Zé Inocêncio; e o especialista em tráfego e professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Leonardo Meira.

 

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.