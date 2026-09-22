Dia sem carro: o pernambucano está preparado para deixar o carro em casa?
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Debate da Super Manhã: O Dia Mundial Sem Carro, celebrado nesta terça-feira, 22 de setembro, convida a repensar a forma como os pernambucanos se deslocam diariamente. Em meio a congestionamentos, desafios no transporte público e no transporte por aplicativos, além da dependência do automóvel, a data coloca em debate alternativas como a bicicleta e a caminhada para uma mobilidade urbana mais eficiente e sustentável.
No debate desta terça-feira (22), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre a integração entre os diferentes meios de locomoção, o custo dos deslocamentos e os desafios para conciliar mobilidade e sustentabilidade nas vias públicas, reduzindo a dependência dos veículos particulares.
Participam o gerente de desenvolvimento estratégico e comunicação do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Pernambuco (Urbana-PE), Bernardo Braga; o gerente regional de operação da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) do Recife, Zé Inocêncio; e o especialista em tráfego e professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Leonardo Meira.