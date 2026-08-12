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Crise nas relações diplomáticas

Por JC Publicado em 12/08/2026 às 12:16
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Debate da Super Manhã: Conflitos políticos, questões econômicas e divergências ideológicas podem provocar crises nas relações diplomáticas entre os países. Durante uma crise diplomática, os países envolvidos podem adotar algumas medidas, como suspender negociações, impor sanções econômicas ou reduzir a cooperação entre os governos.

Em situações mais graves, pode ocorrer o rompimento das relações diplomáticas, representando um significativo enfraquecimento dos vínculos entre os Estados.

No debate desta quarta-feira (12), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre a diplomacia mundial, os limites das disputas políticas, comerciais e geopolíticas, além dos possíveis impactos dessas questões nas eleições de 2026 no Brasil.

Participam o doutor em Direito, especialista em Neoconstitucionalismo e Políticas Internacionais de Integração, e professor de Direito do Centro Universitário Tiradentes – Unit, Álvaro de Oliveira Azevedo Neto; a graduada em Relações Internacionais, mestre e doutoranda em Ciência Política e professora de Relações Internacionais da UNINASSAU Boa Viagem, Maria Gabriela Mazzarella; e o cônsul honorário de Malta e professor da Universidade do Norte da Flórida, Thales Castro.

 

 

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