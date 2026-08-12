Crise nas relações diplomáticas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Debate da Super Manhã: Conflitos políticos, questões econômicas e divergências ideológicas podem provocar crises nas relações diplomáticas entre os países. Durante uma crise diplomática, os países envolvidos podem adotar algumas medidas, como suspender negociações, impor sanções econômicas ou reduzir a cooperação entre os governos.

Em situações mais graves, pode ocorrer o rompimento das relações diplomáticas, representando um significativo enfraquecimento dos vínculos entre os Estados.

No debate desta quarta-feira (12), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre a diplomacia mundial, os limites das disputas políticas, comerciais e geopolíticas, além dos possíveis impactos dessas questões nas eleições de 2026 no Brasil.

Participam o doutor em Direito, especialista em Neoconstitucionalismo e Políticas Internacionais de Integração, e professor de Direito do Centro Universitário Tiradentes – Unit, Álvaro de Oliveira Azevedo Neto; a graduada em Relações Internacionais, mestre e doutoranda em Ciência Política e professora de Relações Internacionais da UNINASSAU Boa Viagem, Maria Gabriela Mazzarella; e o cônsul honorário de Malta e professor da Universidade do Norte da Flórida, Thales Castro.