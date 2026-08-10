Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Debate da Super Manhã: O mercado de trabalho brasileiro vive um paradoxo: enquanto empresas relatam dificuldades para preencher vagas, milhares de pessoas seguem em busca de emprego. O chamado “apagão da mão de obra” tem sido apontado por especialistas como um dos principais desafios para o crescimento econômico do Brasil.

No debate desta sexta-feira (10), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre os desafios das novas contratações, as vagas disponíveis, o perfil dos candidatos e a carência de profissionais especializados em diversos setores, como construção civil, tecnologia da informação e serviços.

Participam o secretário de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (Sedepe), Diogo Alexandre Gomes Neto; o vice-presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio (Sindilojas Recife) e diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL-Recife), Mário Mawad; o diretor de segurança do trabalho do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco (Sinduscon-PE), Victor Tavares de Melo; e o gerente de Educação do Porto Digital, Rodrigo Pereira.