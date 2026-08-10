Apagão da mão de obra
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Debate da Super Manhã: O mercado de trabalho brasileiro vive um paradoxo: enquanto empresas relatam dificuldades para preencher vagas, milhares de pessoas seguem em busca de emprego. O chamado “apagão da mão de obra” tem sido apontado por especialistas como um dos principais desafios para o crescimento econômico do Brasil.
No debate desta sexta-feira (10), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre os desafios das novas contratações, as vagas disponíveis, o perfil dos candidatos e a carência de profissionais especializados em diversos setores, como construção civil, tecnologia da informação e serviços.
Participam o secretário de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (Sedepe), Diogo Alexandre Gomes Neto; o vice-presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio (Sindilojas Recife) e diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL-Recife), Mário Mawad; o diretor de segurança do trabalho do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco (Sinduscon-PE), Victor Tavares de Melo; e o gerente de Educação do Porto Digital, Rodrigo Pereira.