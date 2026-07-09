Segurança alimentar e a saúde da população
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Debate da Super Manhã: O acesso a alimentos seguros, nutritivos e de qualidade é um direito fundamental. A segurança alimentar é essencial para prevenir doenças, melhorar a qualidade de vida e promover o desenvolvimento social, sendo um dos grandes desafios da saúde pública e da Saúde Única.
No debate desta quinta-feira (9), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre o conceito de segurança alimentar, a importância da alimentação saudável para a promoção da saúde, o acesso a alimentos de qualidade, a proteção dos alimentos e as consequências da insegurança alimentar para a saúde da população.
Participam a engenheira agrônoma, pesquisadora científica e integrante do Comitê Permanente de Saúde Única da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Alineaurea Florentino Silva; a nutricionista e doutora em Nutrição, Edileide Freitas; o engenheiro agrônomo e professor da Unidade Acadêmica de Serra Talhada da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE-UAST), Geraldo Eugênio; e a doutora em Microbiologia e coordenadora da Saúde Única do eixo Norte e Nordeste da Fiocruz Pernambuco, Patrícia Orlandi.