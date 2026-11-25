Defesa Civil diz que vítima passava a caminho da fisioterapia, desmente a morte do ferido e afirma que causa só será definida após o laudo

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*Com informações de Wesley Santos, da TV Jornal

A limpeza do local da explosão que matou uma mulher de 36 anos em Catende, na Mata Sul de Pernambuco, começou na manhã desta quarta-feira (25), um dia depois do incidente. A perícia deve voltar ao Pátio de Eventos, e a causa ainda não foi confirmada, segundo a coordenadora de Proteção e Defesa Civil do município, Kate Marrony, em entrevista à TV Jornal.

A explosão ocorreu por volta das 6h40 de terça (24) e também deixou um homem ferido. Ele passa bem, segundo o Hospital Regional de Palmares.

Limpeza e avaliação dos imóveis

Equipes da Defesa Civil, das polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros e da prefeitura trabalham na remoção do que restou da farmácia, onde a estrutura metálica ficou retorcida. Na Nivaldo Móveis, loja vizinha, quase tudo foi perdido, e só parte do estoque guardado no andar de cima se salvou.

A Defesa Civil municipal conta com engenheiros do município e do Estado e com o apoio dos bombeiros na avaliação das estruturas. Alguns imóveis foram interditados.

Segundo Kate, algumas lojas puderam abrir nesta quarta, e outras seguirão fechadas por segurança, sem prazo definido, porque a reabertura depende da análise estrutural. Portas danificadas só poderão ser abertas depois da retirada dos escombros, que já está acontecendo nesta quarta-feira (25).

Questionada sobre a principal suspeita, a coordenadora não citou nenhuma hipótese. "É muito preliminar a gente afirmar qualquer situação sem o término da perícia. Hoje novamente eles voltam para cá. Tem suspeitas, mas não é nada confirmado", afirmou.

Vítimas

Rosecleide Maria da Silva Virtuoso, de 36 anos, atravessava a rua quando passou em frente à farmácia no momento da explosão. Ela estava a caminho de uma sessão de fisioterapia.

"Ao que nós ficamos sabendo, ela estava aqui de passagem para ir fazer fisioterapia. E infelizmente aconteceu essa fatalidade. Foi o que chegou para nós de informação", disse Kate.

A segunda vítima, um senhor cuja identidade não foi divulgada, foi transferida ao Hospital Regional de Palmares. A unidade informou que os exames não identificaram sinais de fraturas e que ele está consciente e orientado, em acompanhamento. Uma nota da prefeitura divulgada na terça apontava escoriações e traumatismo cranioencefálico leve.

Kate desmentiu a informação, espalhada nas redes sociais na noite de terça, de que ele teria morrido. Ela disse que confirmou o contrário com a unidade hospitalar. "Isso é notícia de fake news, isso não aconteceu. Graças a Deus, ele está estável e novamente a gente está aguardando notícias sobre ele, mas ele está bem, graças a Deus", declarou.