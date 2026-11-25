Mulher de 36 anos foi velada na Assembleia de Deus e sepultada sob comoção; marido, pai e amiga lembram da fé e da alegria de Rosicleide

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*Com informações de Josival Ricardo, da TV Jornal

Rosicleide Maria da Silva Virtuoso, de 36 anos, morta na explosão de terça-feira (24) em Catende, na Mata Sul de Pernambuco, foi velada na Assembleia de Deus, igreja que frequentava, e sepultada nesta quarta-feira (25).

O cortejo seguiu da igreja até o cemitério, acompanhado por muitas pessoas que foram se despedir, em clima de comoção.

Ela passava em frente a uma farmácia no Pátio de Eventos no momento em que houve a explosão. A causa ainda não foi confirmada e depende da conclusão da perícia.

"Pessoa maravilhosa"

Érica Lins, que fazia parte do mesmo movimento religioso que Rosicleide, a comissão Rosa de Saron, lembrou da alegria da amiga. "Era uma pessoa maravilhosa, crente, fiel, temente ao Senhor, alegre. Ela sempre estava com um sorriso no rosto", disse.

Segundo Érica, Rosicleide participava do círculo de oração às segundas-feiras, das 9h às 16h. "Ela nunca deixava de cumprir com os compromissos com a comissão, com a igreja. Aquele cantinho dela vai ficar lá", afirmou.

O marido, José Virtuoso, com quem Rosicleide era casada há 17 anos, trabalhava na construção civil quando soube do que aconteceu. Ele disse que a havia deixado dormindo em casa e que um guarda municipal foi buscá-lo para reconhecer o corpo. "Eu não acreditei, porque eu tinha deixado ela em casa dormindo", contou. "Fiquei desesperado, porque eu não sabia que ia acontecer aquilo."

Ele contestou a informação de que ela ia à farmácia. "Ela não foi comprar remédio. Ela foi para o psicólogo", disse, explicando que o caminho até a unidade passava em frente ao Pátio de Eventos.

José disse que a família não foi procurada por nenhum órgão com explicações sobre a explosão. "A minha resposta está em Jesus, porque só ele pode me dar resposta", afirmou.

"Foi a despedida"

O pai, Erinaldo Inácio, perdeu a filha única. Ele contou que soube da explosão por meio do genro e, a princípio, achou que se tratava de outra pessoa. "Eu pensando que tinha sido outras mulheres, mas infelizmente foi ela", disse.

Erinaldo descreveu Rosicleide como dona de casa e evangélica. "Era alegre, falava com todo mundo, ria com todo mundo, brincava. Ninguém tinha raiva dela não", afirmou.

Ele lembrou a última vez que viu a filha, cerca de dois meses atrás, quando ela passou na casa dele. "Ela disse: 'Bênção, meu pai, eu gosto do senhor, meu pai, eu não esqueço do senhor, meu pai'. Me abraçou, cheirou meu rosto. Foi a despedida", contou.