Imagens mostram uma mulher passando em frente à farmácia e um homem que ficou ferido; vítima tinha 36 anos e causa da explosão será periciada

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Um vídeo registrou o momento da explosão no Pátio de Eventos de Catende, na Mata Sul de Pernambuco, na manhã desta terça-feira (24). As imagens mostram uma mulher passando em frente à farmácia, um dos imóveis atingidos. Ela morreu. Um homem que também aparece no vídeo ficou ferido.

O que se sabe até agora

A vítima fatal tinha 36 anos. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a explosão foi seguida de desabamento e atingiu quatro imóveis no centro da cidade, sendo três comerciais e uma residência vizinha. De acordo com os bombeiros, uma pessoa ficou ferida com escoriações leves.

Em nota médica, a prefeitura informou que um paciente com escoriações e traumatismo cranioencefálico leve foi transferido para o Hospital Regional de Palmares, para exames de imagem.

Os bombeiros acionaram uma equipe de salvamento com cães para fazer uma varredura nos escombros do prédio que desabou. Segundo o major Adjair, do CBMPE, não há confirmação de outras vítimas soterradas, mas o protocolo prevê trabalhar com essa possibilidade.

Causa será periciada

A causa da explosão ainda não foi definida. "Provavelmente a causa é uma explosão ambiental. Isso precisa ser devidamente avaliado e concretizado em perícia", afirmou o major. A prefeitura disse que as causas serão apuradas pelos órgãos competentes, sem especificar quais.

A Defesa Civil do Estado foi mobilizada para vistoriar os imóveis e avaliar a condição estrutural das construções atingidas e das vizinhas. A prefeitura pede que a população evite circular pelo Centro, principalmente perto do local.