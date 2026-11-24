Ocorrência na Mata Sul de Pernambuco foi confirmada pela prefeitura; área foi isolada e as causas serão apuradas pelos órgãos competentes

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*Com informações de Josival Ricardo, da TV Jornal

Uma explosão registrada na manhã desta terça-feira (24) no Pátio de Eventos de Catende, na Mata Sul de Pernambuco, atingiu quatro estabelecimentos comerciais e causou uma morte.

As informações foram confirmadas pela prefeitura do município, que não divulgou a identidade da vítima. Outra pessoa ficou ferida e deu entrada em unidade hospitalar. As causas do incidente ainda estão sob investigação. A prefeitura pede que a população evite circular pelo Centro da cidade, principalmente perto do local, enquanto equipes avaliam a área.

"Provavelmente a causa é uma explosão ambiental. Isso precisa ser devidamente avaliado e concretizado em em perícia. Foram três edificações que foram atingidas, mais algumas edificações comerciais e residências no entorno. A condição estrutural das demais edificações nas imediações ainda precisa ser avaliada pela Defesa Civil do município", explica o major Adjair, do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

Área isolada e equipes no local

Segundo a prefeitura, equipes da Defesa Civil Municipal, da Guarda Municipal e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local logo após a ocorrência. Elas fizeram as primeiras ações de atendimento e isolaram a área.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco e a Polícia Militar também estão no local. A Defesa Civil do Estado foi acionada e, de acordo com o comunicado oficial, estava em deslocamento para o município.

"Nós também já acionamos a equipe especializada do grupamento de bombeiros de salvamento com cães, que com o nosso efetivo farão uma varredura nos escombros da edificação que está colapsada em busca de prováveis vítimas ainda. A gente trabalha sempre com a possibilidade de ainda haver vítimas soterradas, muito embora não não tenha sido concretizado, mas é protocolo trabalhar com essa possibilidade, por isso estão vindo os cães da nossa equipe especializada para fazer essa varredura", explica o representante do CBMPE.

Causas ainda são desconhecidas

A prefeitura informou que as causas da explosão serão apuradas pelos órgãos competentes, sem especificar quais deles conduzirão a investigação. Não há informação oficial sobre a origem do fogo ou do impacto, nem sobre a extensão dos danos nos quatro estabelecimentos atingidos.

O Instituto de Medicina Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo da vítima.

Ferido é transferido para Palmares

A prefeitura também divulgou uma nota médica sobre um paciente admitido em uma unidade hospitalar após ser vítima do incidente na manhã desta terça. O documento relata escoriações na região dos arcos costais direitos, na cabeça e no lado direito do corpo, além de quadro compatível com traumatismo cranioencefálico (TCE) leve. Na avaliação inicial, não havia sinais de alarme neurológico.

O paciente foi transferido para o Hospital Regional de Palmares, para exames de imagem. O objetivo é investigar possíveis lesões que não tenham sido identificadas no primeiro atendimento.

O que diz a prefeitura

Em nota, a administração municipal informou que acompanha a ocorrência e presta suporte às equipes envolvidas. A prefeitura também lamentou a morte e manifestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima.

O texto afirma que as informações divulgadas são as confirmadas até o momento e que novas atualizações serão publicadas nos canais oficiais do município.

Confira a nota na íntegra:

"A Prefeitura de Catende informa que, na manhã desta terça-feira (24), foi registrada uma explosão no Pátio de Eventos do município, atingindo quatro estabelecimentos comerciais e resultando em uma vítima fatal.

Imediatamente após a ocorrência, equipes da Defesa Civil Municipal, da Guarda Municipal e o SAMU estiveram no local, adotando as primeiras providências, realizando o isolamento da área e acionando os órgãos estaduais competentes.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco e a Polícia Militar já se encontram no local, enquanto a equipe da Defesa Civil do Estado está em deslocamento para o município. O Instituto de Medicina Legal (IML) também foi acionado para o recolhimento do corpo da vítima.

As causas da explosão serão apuradas pelos órgãos competentes.

A Prefeitura de Catende segue acompanhando a ocorrência e prestando todo o suporte necessário às equipes envolvidas, ao mesmo tempo em que manifesta profundo pesar pelo falecimento da vítima e expressa sua solidariedade aos familiares e amigos.

Estas são as informações confirmadas até o momento. Novas atualizações serão divulgadas por meio dos canais oficiais do município, à medida que forem confirmadas."