José Nivaldo, dono da Nivaldo Móveis, costuma chegar à loja entre 6h50 e 7h10; hoje estava em outro imóvel quando houve a explosão ao lado

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*Com informações de Josival Ricardo, da TV Jornal

O comerciante José Nivaldo, dono da Nivaldo Móveis, em Catende, na Mata Sul de Pernambuco, costuma estar na loja no horário em que a farmácia vizinha explodiu, na manhã desta terça-feira (24).

Nesta terça, porém, ele estava em outro imóvel, fazendo um conserto. A lateral da loja dele foi destruída, e móveis e mercadorias ficaram revirados.

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Rotina de todos os dias

Segundo Nivaldo, ele chega ao estabelecimento diariamente entre 6h50 e 7h10. A explosão ocorreu pouco antes das 7h, de acordo com o relato do comerciante. "É sempre o horário que eu chego para ligar o computador e as coisas tudinho. Eu sempre gosto de organizar os boletos, essas coisas para pagar", disse.

Nesta terça, ele saiu de casa às 5h30 para consertar o vazamento de uma caixa d'água em outro imóvel. Nivaldo contou que quase fez o serviço na segunda-feira, mas o deixou para hoje.

Ele terminava o trabalho quando ouviu o estrondo e, a princípio, achou que um transformador tivesse estourado. "Com certeza esse era o momento em que eu estaria aqui, no momento da explosão", afirmou.

Ao chegar em casa, encontrou a esposa chorando, que lhe contou que a loja havia explodido. "Se explodiu a loja, é bem material, está tudo bem. Levantar a cabeça, ver o que aconteceu, e vida que segue. A gente tem que começar de novo", afirmou. Ao chegar ao local, ele encontrou, nas palavras dele, "destruição total".

"Só morre no dia determinado"

Questionado se o imprevisto pode ter salvado a vida dele, Nivaldo respondeu: "Eu acredito que sim. A gente só morre no dia que está determinado pelo Senhor". O comerciante também afirmou que o horário, antes do início do movimento comercial, evitou um número maior de vítimas.

Segundo ele, o dono da farmácia, que às vezes dorme no imóvel durante a semana, não estava no local, nem a família dele.

O Corpo de Bombeiros confirmou uma morte e uma pessoa ferida com escoriações leves. As causas da explosão ainda são desconhecidas e serão apuradas pelos órgãos competentes.