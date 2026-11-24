O engenheiro também contou que os donos das lojas afetadas puderam retirar as mercadorias dos estabelecimentos para evitar eventuais saqueamentos.

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Com informações do repórter Manoel Ricardir, da TV Jornal Interior.

Um engenheiro civil da Prefeitura de Catende falou, em entrevista à TV Jornal Interior, sobre os próximos passos a serem dados após explosão em farmácia que atingiu quatro estabelecimentos comerciais e causou a morte de uma mulher de 36 anos de idade na manhã desta terça-feira (24).

Segundo Narciso Alves, foi feito uma vistoria dos imóveis afetados diretamente, além da retirada preliminar dos escombros para a equipe do Corpo de Bombeiros, junto a cães farejadores, procurarem possíveis novas vítimas, mas hipótese foi descartada.

O resto dos trabalhos da defesa civil será retomado nesta quarta-feira (25).

"A partir de amanhã (quarta) é que vai começar toda retirada dos escombros, mobilização de pessoal, máquinas pesadas. Vai ser um trabalho continuado durante toda essa semana para que possa ser, o mais breve possível, resolvida essa situação", disse.

O engenheiro também contou que os donos das lojas afetadas puderam retirar as mercadorias dos estabelecimentos para evitar eventuais saqueamentos.

"Já foi repassado para as equipes de policiamento que têm alguns indivíduos com esse interesse (de saquear lojas prejudicadas), mas já está sendo feita toda mobilização de pessoal para impedir que isso aconteça", acrescentou Narciso.

A explosão

A prefeitura informou que as causas da explosão serão apuradas pelos órgãos competentes, sem especificar quais deles conduzirão a investigação. Não há informação oficial sobre a origem do fogo ou do impacto, nem sobre a extensão dos danos nos quatro estabelecimentos atingidos.

Segundo apuração da TV Jornal Interior, uma das hipóteses é de um botijão de gás de cozinha teria provocado a explosão após um vazamento.

A vítima fatal, Rosicleide Maria da Silva Virtuozo, de 36 anos, estava na calçada logo em frente à farmácia quando aconteceu a explosão. De acordo com familiares, ela estava indo para um atendimento em um posto de saúde que ficava nas proximidades.

Um outro homem também estava próximo do local e foi atingido pela explosão, mas sobreviveu e foi socorrido para o Hospital Regional de Palmares Dr. Sílvio Fernandes Magalhães (HRPSM). Segundo a unidade de saúde, o paciente passou por exames e não foi identificado sinais de fratura. Ele está consciente, orientado e sob os cuidados do hospital.

O que diz a prefeitura



Em nota, a administração municipal informou que acompanha a ocorrência e presta suporte às equipes envolvidas. A prefeitura também lamentou a morte e manifestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima.

O texto afirma que as informações divulgadas são as confirmadas até o momento e que novas atualizações serão publicadas nos canais oficiais do município.

Confira a nota na íntegra:

"A Prefeitura de Catende informa que, na manhã desta terça-feira (24), foi registrada uma explosão no Pátio de Eventos do município, atingindo quatro estabelecimentos comerciais e resultando em uma vítima fatal.

Imediatamente após a ocorrência, equipes da Defesa Civil Municipal, da Guarda Municipal e o SAMU estiveram no local, adotando as primeiras providências, realizando o isolamento da área e acionando os órgãos estaduais competentes.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco e a Polícia Militar já se encontram no local, enquanto a equipe da Defesa Civil do Estado está em deslocamento para o município. O Instituto de Medicina Legal (IML) também foi acionado para o recolhimento do corpo da vítima.

As causas da explosão serão apuradas pelos órgãos competentes.

A Prefeitura de Catende segue acompanhando a ocorrência e prestando todo o suporte necessário às equipes envolvidas, ao mesmo tempo em que manifesta profundo pesar pelo falecimento da vítima e expressa sua solidariedade aos familiares e amigos.

Estas são as informações confirmadas até o momento. Novas atualizações serão divulgadas por meio dos canais oficiais do município, à medida que forem confirmadas."