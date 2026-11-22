Dois homens e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Salgueiro, onde o caso será investigado

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Dois homens foram detidos nesse sábado (21) durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-116, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. No caminhão em que viajavam, foram encontrados inibidores de apetite, anabolizantes, cigarros eletrônicos e perfumes sem nota fiscal.

A abordagem ocorreu durante a inspeção de um veículo que transportava duas mudanças residenciais. Ao verificar os compartimentos laterais do caminhão, os policiais localizaram 1.471 cigarros eletrônicos importados, 228 frascos de tirzepatida sem refrigeração, 40 frascos e 40 cartelas de anabolizantes, além de 1.088 unidades de perfumes sem nota fiscal.

Paraíba

Os ocupantes do caminhão informaram que haviam saído de São Paulo com destino à Paraíba. Segundo eles, além das mudanças, transportavam encomendas que seriam entregues em diferentes endereços.

Os dois homens e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Salgueiro, onde o caso será investigado.