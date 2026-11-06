Território Xukuru em Pesqueira recebe projeto de educação climática da Apac

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Escolas indígenas do território Xukuru de Ororubá, em Pesqueira, no Agreste pernambucano, receberam atividades do projeto "Ciência Delas", promovido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). A iniciativa reuniu estudantes, lideranças locais e pesquisadores para desenvolver ações de educação climática, prevenção de riscos de desastres e valorização da presença feminina na pesquisa científica.

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Monitoramento e oficinas

Durante a programação realizada nas escolas estaduais indígenas Xukuru de Ororubá e Santa Rita, foram instalados pluviômetros que passarão a ser operados pelos próprios alunos. Os estudantes receberam orientações técnicas para medição pluviométrica e participaram de uma oficina prática para confecção de equipamentos utilizando garrafas PET.

Além das atividades operacionais, o projeto promoveu oficinas de diagnóstico ambiental em que os alunos identificaram problemas locais e apresentaram propostas de mitigação:

Monitoramento contínuo do volume de chuvas;

Ações de reflorestamento da vegetação nativa;

Estímulo à agricultura comunitária sustentável;

Uso racional dos recursos hídricos.

Integração de saberes

O projeto é financiado pelo Edital nº 18/2026 da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) e conta com a colaboração do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), universidades públicas e órgãos estaduais.

"O Ciência Delas promove o diálogo entre os saberes ancestrais, a ciência indígena e a ciência ocidental, buscando caminhos para lidar com as mudanças climáticas e contribuir para as presentes e futuras gerações. Esse também é um compromisso nosso, pois temos a missão de zelar pelo nosso povo. Como indígenas, temos o dever de cuidar, proteger e preservar o meio ambiente para as futuras gerações", afirmou o prefeito de Pesqueira e cacique, Marcos Xukuru.

De acordo com a presidente da Apac, Suzana Montenegro, a escolha do território considerou a relação da comunidade com a preservação ambiental. "Com o Ciência Delas, buscamos dar visibilidade ao protagonismo feminino e chamar a atenção para a importância da ciência no cotidiano das pessoas. A Apac apresentou um projeto à Facepe, vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, com foco nos saberes tradicionais, na educação climática e na redução de riscos. Escolhemos o território indígena Xukuru, cujos saberes ancestrais inspiram o cotidiano da comunidade", destacou.

A diretora-presidente da Facepe, Fernanda Pimentel, ressaltou o apoio governamental à difusão científica. "A Facepe tem o compromisso de apoiar iniciativas que aproximem a ciência da sociedade, valorizem diferentes formas de conhecimento e ampliem a participação das mulheres na produção e na divulgação científica", afirmou.