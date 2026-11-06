CPRH alerta para risco de incêndios florestais no Agreste e Sertão de PE

Monitoramento por satélite reforça fiscalização no Agreste e Sertão; saiba como denunciar focos de incêndio e acionar os bombeiros

por JC
CPRH alerta para risco de incêndios florestais no Agreste e Sertão de PE
Caatinga - DIVULGAÇÃO

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Com a proximidade do verão e o acúmulo de vegetação seca, a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) emitiu um alerta para o aumento do risco de incêndios florestais em Pernambuco.

A atenção das autoridades ambientalistas está voltada principalmente para as regiões do Agreste e do Sertão, áreas mais suscetíveis ao surgimento e à rápida propagação do fogo neste período do ano.

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Monitoramento digital

Para acompanhar o cenário de risco, a Diretoria de Fiscalização Ambiental (DFAM) utiliza dados de satélite da plataforma MapBiomas Fogo. O sistema permite rastrear focos iniciais de queimadas em tempo real e orientar o deslocamento de equipes de prontidão para contenções rápidas no campo.

Além das ações imediatas de controle, a tecnologia serve de base para perícias técnicas de danos ecológicos, exigência de planos de recuperação de áreas degradadas e responsabilização administrativa e criminal de eventuais infratores.

Controle e denúncias

Em ocorrências de maior dimensão que exigem combate ostensivo às chamas, a contenção do fogo é realizada de forma integrada com o Corpo de Bombeiros Militar. A população conta com canais específicos para comunicação de emergências e denúncias de crimes ambientais:

  • Emergências de incêndio: acionamento imediato do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193;
  • Denúncias ambientais: atendimento da CPRH pelo telefone (81) 3182-8923;
  • Registro formal: envio de dados e denúncias para o e-mail ouvidoriaambiental@cprh.pe.gov.br.
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