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Criança de 7 anos leva mochila com 116 pedras de crack para escola municipal em Belo Jardim

Droga foi encontrada por uma professora; Polícia investiga como o entorpecente foi parar na mochila do menino e familiares afirmam desconhecer o caso

Por JC Publicado em 21/10/2026 às 14:05
116 pedras de crack estava na mochila de criança em escola municipal de Belo Jardim (PE)
116 pedras de crack estava na mochila de criança em escola municipal de Belo Jardim (PE) - Reprodução:PMPE
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Uma criança de 7 anos foi encontrada com 116 pedras de crack dentro da mochila em uma unidade de ensino da rede municipal de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu na segunda-feira (19) e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações divulgadas pela TV Jornal, a situação foi identificada pela equipe da unidade de ensino, depois que o menino mostrou as pedras de crack aos colegas. A gestão escolar acionou a Polícia Militar, que foi ao local para verificar a ocorrência.

Em nota, a Secretaria de Educação, Esportes e Tecnologia de Belo Jardim informou que o estudante identificou objetos desconhecidos ao retirar os materiais escolares da mochila e comunicou a situação à professora. Segundo a prefeitura, a criança relatou desconhecer a origem dos objetos.

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Polícia e Conselho Tutelar foram acionados

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 15º Batalhão foram acionadas para atender à ocorrência. Após encontrarem a droga, os policiais realizaram diligências e localizaram os pais da criança.

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O Conselho Tutelar também foi chamado para acompanhar o caso. Conforme a Polícia Militar, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Belo Jardim, onde foram adotadas as providências cabíveis.

Na reportagem da TV Jornal, o major Felipe, da Polícia Militar, informou que a Polícia Civil instaurou uma investigação preliminar para esclarecer as circunstâncias do caso. A apuração busca identificar a origem do entorpecente, a quem pertencia a droga e como o material foi parar na mochila do estudante.

Segundo a reportagem, a avó do menino, responsável por levá-lo à unidade de ensino e buscá-lo ao fim das aulas, afirmou não saber como a droga havia chegado à mochila. Os pais também disseram desconhecer a origem do material.

Ao g1, a Polícia Civil informou que registrou, na terça-feira (20), uma ocorrência de tráfico de entorpecentes no bairro Boa Vista, após receber informações de que uma criança estaria com uma substância semelhante a crack em uma bolsa. O caso segue sob investigação pela 104ª Circunscrição de Belo Jardim.

Prefeitura anuncia medidas preventivas

A Secretaria de Educação informou que a gestão escolar comunicou a família e acionou o Conselho Tutelar e a Polícia Civil. A prefeitura também formalizou a comunicação dos fatos ao Ministério Público para contribuir com a apuração.

Em nota, a administração municipal afirmou que vai intensificar ações educativas de prevenção ao uso de drogas e de promoção de ambientes escolares seguros. As atividades serão iniciadas na unidade onde ocorreu o caso, com previsão de ampliação para as demais escolas da rede municipal.

A Secretaria de Educação destacou que as medidas adotadas buscam preservar a segurança, a privacidade e a integridade física e emocional da criança.

A investigação deverá esclarecer como a droga chegou à mochila do estudante e em quais circunstâncias ele teve acesso ao material. Até o momento, as informações divulgadas pelas autoridades não apontam quem seria o responsável pelo entorpecente.

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