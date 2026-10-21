Criança de 7 anos leva mochila com 116 pedras de crack para escola municipal em Belo Jardim
Droga foi encontrada por uma professora; Polícia investiga como o entorpecente foi parar na mochila do menino e familiares afirmam desconhecer o caso
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Uma criança de 7 anos foi encontrada com 116 pedras de crack dentro da mochila em uma unidade de ensino da rede municipal de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu na segunda-feira (19) e está sendo investigado pela Polícia Civil.
Segundo informações divulgadas pela TV Jornal, a situação foi identificada pela equipe da unidade de ensino, depois que o menino mostrou as pedras de crack aos colegas. A gestão escolar acionou a Polícia Militar, que foi ao local para verificar a ocorrência.
Em nota, a Secretaria de Educação, Esportes e Tecnologia de Belo Jardim informou que o estudante identificou objetos desconhecidos ao retirar os materiais escolares da mochila e comunicou a situação à professora. Segundo a prefeitura, a criança relatou desconhecer a origem dos objetos.
Polícia e Conselho Tutelar foram acionados
De acordo com a Polícia Militar, equipes do 15º Batalhão foram acionadas para atender à ocorrência. Após encontrarem a droga, os policiais realizaram diligências e localizaram os pais da criança.
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O Conselho Tutelar também foi chamado para acompanhar o caso. Conforme a Polícia Militar, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Belo Jardim, onde foram adotadas as providências cabíveis.
Na reportagem da TV Jornal, o major Felipe, da Polícia Militar, informou que a Polícia Civil instaurou uma investigação preliminar para esclarecer as circunstâncias do caso. A apuração busca identificar a origem do entorpecente, a quem pertencia a droga e como o material foi parar na mochila do estudante.
Segundo a reportagem, a avó do menino, responsável por levá-lo à unidade de ensino e buscá-lo ao fim das aulas, afirmou não saber como a droga havia chegado à mochila. Os pais também disseram desconhecer a origem do material.
Ao g1, a Polícia Civil informou que registrou, na terça-feira (20), uma ocorrência de tráfico de entorpecentes no bairro Boa Vista, após receber informações de que uma criança estaria com uma substância semelhante a crack em uma bolsa. O caso segue sob investigação pela 104ª Circunscrição de Belo Jardim.
Prefeitura anuncia medidas preventivas
A Secretaria de Educação informou que a gestão escolar comunicou a família e acionou o Conselho Tutelar e a Polícia Civil. A prefeitura também formalizou a comunicação dos fatos ao Ministério Público para contribuir com a apuração.
Em nota, a administração municipal afirmou que vai intensificar ações educativas de prevenção ao uso de drogas e de promoção de ambientes escolares seguros. As atividades serão iniciadas na unidade onde ocorreu o caso, com previsão de ampliação para as demais escolas da rede municipal.
A Secretaria de Educação destacou que as medidas adotadas buscam preservar a segurança, a privacidade e a integridade física e emocional da criança.
A investigação deverá esclarecer como a droga chegou à mochila do estudante e em quais circunstâncias ele teve acesso ao material. Até o momento, as informações divulgadas pelas autoridades não apontam quem seria o responsável pelo entorpecente.