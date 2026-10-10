Sinistro na BR-232 deixa dois feridos em Gravatá

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Colisão entre moto e carro ocorreu na Serra das Russas, no sentido interior, em trecho com trânsito lento; vítimas foram socorridas para a UPA local

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Duas pessoas ficaram feridas na manhã deste sábado (10) em um sinistro de trânsito no quilômetro 65 da BR-232, no trecho da Serra das Russas, em Gravatá, Agreste de Pernambuco.

A colisão ocorreu por volta das 7h40, no sentido interior, e envolveu um carro de passeio e uma motocicleta.

Atendimento às vítimas

O tráfego no trecho apresentava retenção e fluía de forma lenta no momento do sinistro. Durante o fluxo desacelerado, o condutor da motocicleta não conseguiu frear e colidiu na parte traseira do automóvel que seguia à sua frente.

Com o impacto, o piloto e o passageiro da motocicleta sofreram ferimentos. Ambos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Gravatá.

O condutor do carro não sofreu lesões e permaneceu no local para os procedimentos de praxe. Ele realizou o teste de alcoolemia, conduzido pela Polícia Rodoviária Federal, que deu resultado negativo para a ingestão de álcool.