Incubadora Musical seleciona cinco artistas do interior de PE para gravação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Imersão no Armazém da Criatividade, em Caruaru, inclui mentoria de Benke Ferraz e lançamento de coletânea digital financiada pelo Funcultura

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Cinco projetos musicais do interior de Pernambuco foram selecionados para a quarta edição do programa Incubadora Musical - Acelerando Talentos Pernambucanos. Entre os dias 14 e 17 de outubro, os artistas ABNA, Joka MC, Mininu, Os Visitantes e Riáh participarão de uma imersão prática no Armazém da Criatividade, unidade do Porto Digital em Caruaru.

A iniciativa recebeu mais de 100 inscrições e concentrou a convocatória na produção autoral de representantes da Zona da Mata, Agreste e Sertão.

Mentoria e gravação de coletânea

Durante a programação, os participantes passarão por sessões de orientação voltadas ao planejamento de carreira, posicionamento de mercado e produção artística. O processo culminará na gravação de singles inéditos, que integrarão uma coletânea digital lançada nas plataformas de streaming.

A produção musical e a supervisão técnica serão conduzidas por Benke Ferraz, produtor e guitarrista da banda Boogarins. O projeto conta com incentivo do Funcultura e é realizado pelo Instituto Cultural Coquetel Molotov em parceria com a Coda Produções.

Perfis dos selecionados

A seleção reuniu artistas com diferentes propostas estéticas e trajetórias na cena independente: