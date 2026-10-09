fechar
Noticias | Notícia

Incubadora Musical seleciona cinco artistas do interior de PE para gravação

Imersão no Armazém da Criatividade, em Caruaru, inclui mentoria de Benke Ferraz e lançamento de coletânea digital financiada pelo Funcultura

Por JC Publicado em 09/10/2026 às 13:17
Incubadora musical
Incubadora musical - Hannah Carvalho
Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Cinco projetos musicais do interior de Pernambuco foram selecionados para a quarta edição do programa Incubadora Musical - Acelerando Talentos Pernambucanos. Entre os dias 14 e 17 de outubro, os artistas ABNA, Joka MC, Mininu, Os Visitantes e Riáh participarão de uma imersão prática no Armazém da Criatividade, unidade do Porto Digital em Caruaru.

A iniciativa recebeu mais de 100 inscrições e concentrou a convocatória na produção autoral de representantes da Zona da Mata, Agreste e Sertão.

Leia Também

Mentoria e gravação de coletânea

Durante a programação, os participantes passarão por sessões de orientação voltadas ao planejamento de carreira, posicionamento de mercado e produção artística. O processo culminará na gravação de singles inéditos, que integrarão uma coletânea digital lançada nas plataformas de streaming.

A produção musical e a supervisão técnica serão conduzidas por Benke Ferraz, produtor e guitarrista da banda Boogarins. O projeto conta com incentivo do Funcultura e é realizado pelo Instituto Cultural Coquetel Molotov em parceria com a Coda Produções.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Perfis dos selecionados

A seleção reuniu artistas com diferentes propostas estéticas e trajetórias na cena independente:

  • ABNA (Agreste): cantora e compositora com repertório focado em MPB, pop e neo-soul. Lançou o EP Canto de Sol.
  • Joka MC (Surubim): rapper, poeta e arte-educador ativo na cena do hip-hop desde 2019, com histórico em batalhas de rima.
  • Mininu (Garanhuns): projeto autoral do músico Fabrício Ori, com sonoridade que combina cultura popular, manguebeat, rap e metal.
  • Os Visitantes (Garanhuns): banda formada em 2025 com proposta voltada aos gêneros dreampop e shoegaze.
  • Riáh (Agreste): cantora, compositora e produtora cultural com mais de 20 anos de carreira, dedicada à fusão entre ritmos tradicionais nordestinos e pop regional.

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.