Incubadora Musical seleciona cinco artistas do interior de PE para gravação
Imersão no Armazém da Criatividade, em Caruaru, inclui mentoria de Benke Ferraz e lançamento de coletânea digital financiada pelo Funcultura
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Cinco projetos musicais do interior de Pernambuco foram selecionados para a quarta edição do programa Incubadora Musical - Acelerando Talentos Pernambucanos. Entre os dias 14 e 17 de outubro, os artistas ABNA, Joka MC, Mininu, Os Visitantes e Riáh participarão de uma imersão prática no Armazém da Criatividade, unidade do Porto Digital em Caruaru.
A iniciativa recebeu mais de 100 inscrições e concentrou a convocatória na produção autoral de representantes da Zona da Mata, Agreste e Sertão.
Mentoria e gravação de coletânea
Durante a programação, os participantes passarão por sessões de orientação voltadas ao planejamento de carreira, posicionamento de mercado e produção artística. O processo culminará na gravação de singles inéditos, que integrarão uma coletânea digital lançada nas plataformas de streaming.
A produção musical e a supervisão técnica serão conduzidas por Benke Ferraz, produtor e guitarrista da banda Boogarins. O projeto conta com incentivo do Funcultura e é realizado pelo Instituto Cultural Coquetel Molotov em parceria com a Coda Produções.
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Perfis dos selecionados
A seleção reuniu artistas com diferentes propostas estéticas e trajetórias na cena independente:
- ABNA (Agreste): cantora e compositora com repertório focado em MPB, pop e neo-soul. Lançou o EP Canto de Sol.
- Joka MC (Surubim): rapper, poeta e arte-educador ativo na cena do hip-hop desde 2019, com histórico em batalhas de rima.
- Mininu (Garanhuns): projeto autoral do músico Fabrício Ori, com sonoridade que combina cultura popular, manguebeat, rap e metal.
- Os Visitantes (Garanhuns): banda formada em 2025 com proposta voltada aos gêneros dreampop e shoegaze.
- Riáh (Agreste): cantora, compositora e produtora cultural com mais de 20 anos de carreira, dedicada à fusão entre ritmos tradicionais nordestinos e pop regional.