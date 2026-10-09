Escolas da rede pública de Pernambuco recebem espetáculo "Sinfonia dos Brinquedos"

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Musical marca a culminância da Caravana Sinta o Som, que promove oficinas de música para alunos em Caruaru, Brejo da Madre de Deus, Petrolina e Pombos

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Oitocentos alunos de escolas da rede pública de Caruaru, Brejo da Madre de Deus e Pombos, no Agreste, e Petrolina, no Sertão de Pernambuco, vão participar da terceira edição do projeto Sinta o Som ao longo do mês de outubro.

A iniciativa oferece oficinas musicais para promover a valorização da cultura brasileira e fortalecer o acesso à formação artística de crianças e jovens da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

A culminância do projeto, com a Caravana Sinta o Som, será com a apresentação do espetáculo “Sinfonia dos Brinquedos”, em comemoração ao Dia das Crianças nos dias 13 (Brejo da Madre de Deus), 14 (Caruaru e Pombos) e 16 (Petrolina).

Em uma experiência musical imersiva e participativa, a apresentação reúne música, brincadeira e imaginação. A peça foi idealizada como uma celebração da infância e da riqueza da cultura brasileira, incluindo, ainda, cantigas da tradição oral do país.

O Sinta o Som tem o compromisso de ampliar o acesso à educação musical, promover a descentralização das políticas culturais, estreitar laços com as redes municipais de ensino e proporcionar experiências artísticas para a comunidade escolar.

A programação desta edição da Caravana contempla atividades interativas de sensibilização musical e ações pedagógicas, como oficinas de musicalidade e confecção de instrumentos não convencionais e masterclass formativa voltada a professores da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

O Sinta o Som é uma ação nacional que passa por 30 cidades de Pernambuco e Maranhão. Criado pelo Instituto Brasileiro de Música e Educação (IBME), o projeto, nestas localidades, conta com patrocínio do Santander e GetNet, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e apoio das secretarias de Cultura e Educação dos municípios atendidos.

Serviço

Caravana Sinta o Som

Espetáculo “Sinfonia de Brinquedos”

13/10, às 15h – Brejo da Madre de Deus

Escola Municipal Escola Maria da Glória

R. João Nazário da Silva, s/n

14/10, às 9h – Caruaru

Escola Municipal Gianete Silva

Rua Arquimedes de Oliveira, s/n Bairro Jardim Liberdade Caruaru

14/10, às 15h – Pombos

Endereço: Escola Municipal José Vicente Dias



16/10, às 9h – Petrolina

Escola Municipal Professora Lucia Moreira

Rua da Caixa D’água, Izacolândia

