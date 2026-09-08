Filho de policial militar morre em sinistro entre moto e caminhão na BR-408, em Aliança

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Jovem morreu no local, enquanto o pai, um policial militar de 45 anos, ficou ferido e foi transferido de helicóptero para o Hospital da Restauração

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Um jovem morreu e um policial militar ficou gravemente ferido após um sinistro de trânsito envolvendo uma motocicleta e um caminhão, nesta terça-feira (8), na BR-408, em Aliança, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Sobre o sinistro

O sinistro ocorreu por volta do meio-dia, no km 30 da rodovia, nas proximidades do Engenho Cueiras. De acordo com informações preliminares, as vítimas estavam em uma motocicleta quando o veículo parou na pista para realizar uma manobra de retorno e foi atingido transversalmente por um caminhão.

O passageiro da motocicleta, filho do policial militar, morreu ainda no local. A vítima foi identificada inicialmente pelas autoridades como Igor Luiz do Nascimento, de 20 anos.

O condutor da moto, o policial militar Leonildo Luiz do Nascimento, de 45 anos, lotado no 16º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco (16º BPM), ficou gravemente ferido. Ele chegou a ficar preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

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Resgate

Após o resgate, o policial foi levado para o Hospital de Aliança, onde recebeu os primeiros atendimentos. Em seguida, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital da Restauração (HR), no Recife, por uma equipe aeromédica da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Samu Recife.

Segundo informações repassadas à equipe que atendeu à ocorrência, o motorista do caminhão deixou o local por receio de ser agredido. Ele já teria sido localizado e contatado para se apresentar à PRF.

Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Samu, PRF, Instituto de Criminalística (IC) e Guarda Municipal de Aliança participaram da ocorrência. O caso também foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Aliança, que ficará responsável pelos procedimentos e pela investigação das circunstâncias do acidente.



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