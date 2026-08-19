Homem é preso suspeito de matar a própria mãe a barrotadas no Agreste de Pernambuco

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A vítima, de 70 anos, foi encontrada morta dentro da casa que morava com o filho, de 53 anos; o suspeito estava presente quando a polícia chegou

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Uma mulher de 70 anos foi encontrada morta dentro da própria residência, no início da tarde da última terça-feira (19), em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. O filho dela, que morava na mesma casa e estava no local quando a polícia chegou, é o principal suspeito do crime.

A vítima, identificada como Menaide Maria da Silva, teria sofrido lesões contusas na cabeça, que podem ter sido provocadas por um objeto contundente, como uma barra ou pedaço de madeira, mas polícia ainda não consegue precisar a arma utilizada.

Motivação ainda é investigada

O suspeito foi identificado como Everaldo José da Silva, de 53 anos. Em entrevista à TV Jornal Interior, o delegado Luciano Fonseca conta que ele foi encontrado na residência junto ao corpo da mãe e conduzido pela Polícia Militar à delegacia, com atuação em flagrante por feminicídio.

A motivação do crime ainda é investigada pelas autoridades. "Ainda não se sabe a motivação por que o suspeito preferiu ficar em silêncio", informou o delegado. Todavia, familiares relataram à família que o homem tinha histórico de problemas relacionado ao consumo de bebida alcoólica.

Os relatos mencionam que ele já estava há um tempo longe do vício, mas até o momento não há confirmação de que ele estivesse sob efeito de álcool no momento do crime.

Assista ao videocast Uma por Uma: 20 anos da Lei Maria da Penha - como a lei funciona na prática?

