PRF apreende quase meia tonelada de cocaína e pasta base em caminhonetes de luxo em Salgueiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Dois homens foram detidos durante abordagem na BR-232; segundo a PRF, a droga teria saído do Tocantins e era transportada em compartimento de carga

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta segunda-feira (3), cerca de 450 quilos de cocaína e pasta base de cocaína durante uma abordagem na BR-232, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. Dois homens foram detidos suspeitos de envolvimento no transporte do entorpecente.

A apreensão aconteceu durante uma fiscalização da Operação Duas Rodas. De acordo com a PRF, os agentes abordaram uma caminhonete de luxo e o motorista apresentou informações contraditórias sobre o motivo da viagem.

Durante a abordagem, o homem teria informado que fazia a escolta de outro veículo que transportava drogas. A equipe, então, realizou buscas na rodovia e localizou uma segunda caminhonete.

No compartimento de carga do veículo, os policiais encontraram centenas de tabletes de cocaína e pasta base, totalizando aproximadamente 450 quilos de entorpecentes.

Segundo a PRF, os dois suspeitos afirmaram que haviam saído do Tocantins e recebiam informações sobre o trajeto durante a viagem. Eles disseram ainda que não sabiam qual seria o destino final da droga.

Os homens e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Salgueiro. Eles podem responder por tráfico de drogas, crime com pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

