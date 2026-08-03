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PRF apreende quase meia tonelada de cocaína e pasta base em caminhonetes de luxo em Salgueiro

Dois homens foram detidos durante abordagem na BR-232; segundo a PRF, a droga teria saído do Tocantins e era transportada em compartimento de carga

Por JC Publicado em 03/08/2026 às 21:02 | Atualizado em 03/08/2026 às 21:15
PRF apreende quase meia tonelada de cocaína e pasta base em caminhonetes de luxo em Salgueiro
PRF apreende quase meia tonelada de cocaína e pasta base em caminhonetes de luxo em Salgueiro - PRF/Divulgação
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta segunda-feira (3), cerca de 450 quilos de cocaína e pasta base de cocaína durante uma abordagem na BR-232, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. Dois homens foram detidos suspeitos de envolvimento no transporte do entorpecente.

A apreensão aconteceu durante uma fiscalização da Operação Duas Rodas. De acordo com a PRF, os agentes abordaram uma caminhonete de luxo e o motorista apresentou informações contraditórias sobre o motivo da viagem.

Durante a abordagem, o homem teria informado que fazia a escolta de outro veículo que transportava drogas. A equipe, então, realizou buscas na rodovia e localizou uma segunda caminhonete.

No compartimento de carga do veículo, os policiais encontraram centenas de tabletes de cocaína e pasta base, totalizando aproximadamente 450 quilos de entorpecentes.

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Segundo a PRF, os dois suspeitos afirmaram que haviam saído do Tocantins e recebiam informações sobre o trajeto durante a viagem. Eles disseram ainda que não sabiam qual seria o destino final da droga.

Os homens e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Salgueiro. Eles podem responder por tráfico de drogas, crime com pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.

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