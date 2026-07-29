Estudante de 18 anos morre dentro de escola estadual em Petrolina; Polícia Civil investiga o caso
Jovem recebeu os primeiros socorros e foi atendido pelo Samu, mas não resistiu; aulas na unidade foram suspensas por dois dias. Confira
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Um estudante de 18 anos morreu na manhã desta terça-feira (28) dentro da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Padre Manoel de Paiva Netto, no bairro Jardim Amazonas, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. A vítima foi identificada como Otávio Soares Macedo.
Até o momento, nem a Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) nem a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informaram a causa da morte do estudante.
De acordo com a SEE, a equipe gestora da unidade prestou os primeiros socorros e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar do atendimento, o jovem não resistiu.
A pasta lamentou a morte do estudante, informou que está prestando assistência aos familiares e à comunidade escolar e destacou que a escola disponibilizou atendimento psicológico e equipe multidisciplinar para alunos e servidores.
Polícia Civil instaurou inquérito
A PCPE informou que registrou a ocorrência da morte de um jovem de 18 anos em um estabelecimento de ensino no município de Petrolina. Um inquérito policial foi instaurado pela Delegacia da 213ª Circunscrição para apurar as circunstâncias da ocorrência.
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Aulas foram suspensas
Em razão da morte do estudante, as aulas na Erem Padre Manoel de Paiva Netto foram suspensas nesta terça-feira (28) e quarta-feira (29). Segundo a Secretaria de Educação, os dias letivos serão compensados posteriormente, sem prejuízo ao calendário escolar.
A SEE informou ainda que permanece à disposição dos órgãos competentes para prestar os esclarecimentos necessários durante as investigações.