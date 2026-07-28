Caixa libera saque do FGTS por calamidade para trabalhadores afetados pelas chuvas em Nazaré da Mata; veja quem tem direito

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Benefício é destinado a trabalhadores afetados pelas chuvas intensas no município e pode ser solicitado pelo aplicativo do FGTS até 25 de outubro

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Trabalhadores de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, já podem solicitar o saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A medida foi liberada pela CAIXA em razão das chuvas intensas que atingiram o município e permite a retirada de até R$ 6.220, conforme o saldo disponível na conta. O pedido pode ser feito até 25 de outubro de 2026, sem necessidade de ir a uma agência bancária.

Quem tem direito ao saque

Podem solicitar o benefício os trabalhadores que moram em endereços reconhecidos pela Defesa Civil de Nazaré da Mata como atingidos pela calamidade. Além disso, é preciso ter saldo disponível no FGTS e não ter realizado outro saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses.

O valor máximo para retirada é de R$ 6.220 por conta vinculada, limitado ao saldo existente.

Como solicitar



Todo o processo é realizado pelo Aplicativo FGTS, disponível gratuitamente para celulares Android e iOS. Após acessar o aplicativo, o trabalhador deve selecionar a opção "Saques", escolher "Solicitar saque" e informar que o pedido é por calamidade pública.

Em seguida, é necessário indicar o município, preencher os dados do endereço, anexar a documentação exigida e informar a conta em que deseja receber o dinheiro. O crédito pode ser feito em conta da CAIXA, incluindo a Poupança Digital CAIXA Tem, ou em conta de outra instituição financeira, sem custos.

Quais documentos são exigidos

Para concluir a solicitação, o trabalhador deverá apresentar documento oficial de identificação, como RG, CNH ou passaporte, além de uma selfie segurando esse documento. Também é necessário anexar um comprovante de residência emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade.

Caso o comprovante não esteja disponível, a CAIXA aceita declaração emitida pelo município atestando a residência na área afetada, declaração do próprio trabalhador com os dados pessoais e endereço — sujeita à verificação nos cadastros do Governo Federal — ou certidão de casamento ou escritura de união estável quando o comprovante estiver em nome do cônjuge ou companheiro.

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