56ª Missa do Vaqueiro reúne fiéis e vaqueiros neste domingo em Serrita

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Celebração criada por Luiz Gonzaga, Padre João Câncio e Pedro Bandeira chega à 56ª edição com programação religiosa e cultural no Sertão do estado

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A 56ª Missa do Vaqueiro será realizada neste domingo (26), em Serrita, no Sertão Central de Pernambuco. A celebração começa às 8h, no Parque João Câncio, no Sítio Lages, na zona rural do município, e deve reunir vaqueiros, romeiros, famílias e visitantes de vários estados.

Criada em 1970 pelo Padre João Câncio, Luiz Gonzaga e pelo poeta Pedro Bandeira, a missa é uma das principais celebrações religiosas e culturais ligadas à tradição do vaqueiro no Nordeste. A programação segue até o meio-dia e terá a participação de sacerdotes convidados, além de apresentações musicais e de aboiadores.

Leia Também Missa do Vaqueiro de Serrita é um espetáculo de fé

A celebração será presidida pelo padre Pedro Sérgio, da Paróquia de Bodocó. Entre as atrações musicais estão Flávio Leandro, Fábio Carneirinho, Daniel Gonzaga, Sarah Leandro, o Coral Aboios de Serrita e o Quinteto Violado. Também participam os aboiadores Chico Justino, Fernando Aboiador, Léo Aboiador e Antônio Santana.

O evento nasceu como uma homenagem a Raimundo Jacó, vaqueiro e primo de Luiz Gonzaga, morto no Sertão pernambucano. Desde então, a missa passou a reunir participantes em torno da fé, da memória e da cultura sertaneja.

O aboio, canto tradicional usado pelos vaqueiros na condução do gado, é uma das principais marcas da celebração. Ao longo de mais de cinco décadas, a Missa do Vaqueiro de Serrita tornou-se referência para eventos semelhantes realizados em outros estados.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

