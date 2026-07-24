56ª Missa do Vaqueiro reúne fiéis e vaqueiros neste domingo em Serrita
Celebração criada por Luiz Gonzaga, Padre João Câncio e Pedro Bandeira chega à 56ª edição com programação religiosa e cultural no Sertão do estado
Por
JC
Publicado em 24/07/2026 às 16:12
| Atualizado em 24/07/2026 às 16:13
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A 56ª Missa do Vaqueiro será realizada neste domingo (26), em Serrita, no Sertão Central de Pernambuco. A celebração começa às 8h, no Parque João Câncio, no Sítio Lages, na zona rural do município, e deve reunir vaqueiros, romeiros, famílias e visitantes de vários estados.
Criada em 1970 pelo Padre João Câncio, Luiz Gonzaga e pelo poeta Pedro Bandeira, a missa é uma das principais celebrações religiosas e culturais ligadas à tradição do vaqueiro no Nordeste. A programação segue até o meio-dia e terá a participação de sacerdotes convidados, além de apresentações musicais e de aboiadores.
A celebração será presidida pelo padre Pedro Sérgio, da Paróquia de Bodocó. Entre as atrações musicais estão Flávio Leandro, Fábio Carneirinho, Daniel Gonzaga, Sarah Leandro, o Coral Aboios de Serrita e o Quinteto Violado. Também participam os aboiadores Chico Justino, Fernando Aboiador, Léo Aboiador e Antônio Santana.
O evento nasceu como uma homenagem a Raimundo Jacó, vaqueiro e primo de Luiz Gonzaga, morto no Sertão pernambucano. Desde então, a missa passou a reunir participantes em torno da fé, da memória e da cultura sertaneja.
O aboio, canto tradicional usado pelos vaqueiros na condução do gado, é uma das principais marcas da celebração. Ao longo de mais de cinco décadas, a Missa do Vaqueiro de Serrita tornou-se referência para eventos semelhantes realizados em outros estados.
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