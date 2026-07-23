Colisão entre van da saúde e caminhão deixa ao menos sete mortos em Floresta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Veículo transportava pacientes de Petrolândia quando colidiu com caminhão-baú; vítimas feridas foram socorridas por bombeiros e populares

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Um sinistro de trânsito na PE-360, no trecho entre os municípios de Floresta e Ibimirim, no Sertão de Pernambuco, deixou ao menos sete pessoas mortas e quatro feridas na manhã desta quinta-feira (23).

A colisão envolveu um caminhão-baú e uma van do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) vinculada à prefeitura de Petrolândia, que transportava pacientes para consultas e procedimentos médicos em Arcoverde.

Atendimento e resgate das vítimas

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) encontrou sete vítimas sem vida ao chegar ao local da ocorrência. Seis corpos estavam nas proximidades da van e um foi localizado carbonizado no interior da cabine do caminhão-baú.

Além das mortes confirmadas, quatro ocupantes sobreviveram ao impacto. Uma das vítimas precisou ser retirada das ferragens pelas equipes de resgate antes de ser levada a uma unidade hospitalar da região.

Outras três pessoas, duas mulheres e uma criança, foram retiradas por populares que passavam pelo local antes da chegada das equipes de resgate e também receberam atendimento médico.

Mobilização das forças de segurança

As equipes do CBMPE atuaram com três viaturas operacionais no resfriamento do veículo de carga para debelar os riscos de novos incêndios. A Polícia Militar de Pernambuco, por meio da 1ª CIPM, isolou o trecho para garantir a segurança dos socorristas, controlar o fluxo de veículos na rodovia e preservar a cena do sinistro.

Peritos da Polícia Científica de Pernambuco realizaram os levantamentos técnicos no local para instruir o laudo pericial. As diligências iniciais foram assumidas pela Polícia Civil de Pernambuco, e as causas do sinistro serão apuradas pela Delegacia de Floresta.

A prefeitura de Petrolândia, por meio de nota, informou que está acompanhando a situação de perto e prestando o suporte necessário às famílias.

"Amanhecemos com a triste notícia de um trágico acidente envolvendo moradores de nossa cidade.Neste momento, estamos acompanhando a situação de perto, buscando todas as informações e prestando o suporte necessário às vítimas e seus familiares.Seguimos em oração e solidários com todos os envolvidos".

Pesar

A governadora de Pernambuco Raquel Lyra se solidarizou com as famílias das vítimas através de nota nas redes sociais:

"Recebi com muita tristeza a notícia do grave acidente entre uma van do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) da Prefeitura de Petrolândia e um caminhão, na Rodovia PE- 360, no início da manhã de hoje, que resultou na morte de sete pessoas. Já telefonei para o prefeito Fabiano Marques e expressei minha profunda solidariedade comunicando as providências já realizadas pelo governo e reafirmando que o Estado continuará à disposição neste momento tão difícil para o povo sertanejo. Que Deus, em sua infinita misericórdia, console os familiares, amigos, a população de Petrolândia e todos que sofrem nesta hora de despedida".



Fabiano Marques, prefeito do município de Petrolândia, também lamentou as perdas:

"Nenhuma palavra é capaz de aliviar a dor de uma despedida tão repentina. Estive no local do acidente prestando o socorro possível nas últimas horas, e agora volto meus pensamentos exclusivamente para o luto das famílias afetadas. Petrolândia chora a perda de seus moradores e compartilha essa ferida. Peço a Deus que conceda força e serenidade para os parentes das vítimas enfrentarem os próximos dias. Continuaremos oferecendo todo o auxílio necessário para atravessar essa tristeza".